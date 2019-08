Un autogol condemna el Girona a Albacete

La Segona A costarà. I molt. El Girona torna d'Albacete amb una dolorosa derrota (1-0) a causa d'un autogol d'Alcalà al tram final que ningú ha estat capaç de revertir. Els homes de Juan Carlos Unzué han traduït l'esperança amb bones sensacions sobre el terreny de joc, minvades per la manca de gol. I no pas perquè no l'hagin buscat. Els blanc-i-vermells han topat amb la intervenció del VAR en el seu retrobament amb Ocón Arráiz, que els la té jurada. L'àrbitre ha protagonitzat dues decisions polèmiques que han anat en contra dels gironins, com ho són un penal sobre Diamanka i dos gols de Jairo i Marc Gual anul·lats per fora de joc.

El final esperançador del primer partit de lliga ha condicionat la planificació del partit al Carlos Belmonte, que només ha tingut a Aday Benítez com a novetat en l'onze inicial. El de Sentmanat ha substituït a Mojica, amb problemes físics. La resta, intacta. Un Girona decidit a mostrar una versió millorada respecte a la seva estrena, però que encara s'ha de polir.

Escarmentat de la derrota de la primera jornada, l'Albacete ha sortit a mossegar. La intensitat ha marcat el ritme dels primers minuts, sense que ningú fos capaç de generar cap ocasió clara. L'àrbitre ha deixat passar un possible penal sobre Diamanka, després que el polèmic Ocón Arráiz al VAR no hagi vist punible l'acció. Ojeda ha fet el primer avís rematant amb el cap una pilota que ha sortit desviada de la porteria de Juan Carlos. En conseqüència, el Girona ha anat a la recerca del gol. Borja García ho ha tingut bé amb una passada que ha rebut de Maffeo, però el madrileny s'ha fet un embolic a l'hora de rematar. Al minut 39, el VAR ha aparegut un altre cop per anul·lar un gol de Jairo per fora de joc. Sense aconseguir moure el marcador, Aday ha enviat un cacau a la dreta de la porteria local.

A la represa, el Girona ha continuat buscant allò que li faltava: el gol. Calia traslladar les sensacions al marcador i Marc Gual ha trobat l'ocasió de fer-ho. La seva diana, però, també ha estat anul·lada per fora de joc. El segon de la nit. Ojeda ha tornat a generar perill a l'àrea blanc-i-vermella amb una volea que ha obligat Juan Carlos a intervenir amb una gran aturada, que refusava la pilota a córner. Davant del desencert, Unzué ha vist la solució amb els canvis. Samu Sáiz ha entrat per Jairo amb la missió de decantar la balança a favor dels gironins. Encara que al tram final, com si el destí estiguès escrit, van reaparèixer els fantasmes. La mala comunicació entre la defensa gironina en una centrada perillosa de l'Albacete, ha acabat amb un gol en pròpia d'Alcalá que tenia la intenció de refusar-la. Gual ha tingut ben a prop l'empat amb un xut dins de l'àrea petita que ha sortit desviat. En els instants finals, Gumbau ha topat amb el travesser i Juanpe no ha tingut punteria.

Fitxa tècnica

Albacete: Tomeu Nadal, Fran García, Gorosito, Arroyo, Benito, Azamoum, Olabe, Barri, Álvaro Jiménez (Susaeta, min. 65), Ojeda (Acuña, min. 70) i Zozulya.

Girona: Juan Carlos, Ignasi Miquel (Lozano, min. 82), Juanpe, Alcalá, Aday, Diamanka (Gumbau, min. 68), Granell, Maffeo, Borja García, Jairo (Samu Sáiz, min. 76) i Marc Gual.

Gols: 1-0, Alcalá en pròpia (min. 80).

Àrbitre: Varón Aceitón. Ha amonestat Álvaro Jiménez, Zozulia (Albacete); Ignasi Miquel, Juanpe (Girona).

Estadi: Carlos Belmonte.