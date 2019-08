Esperant la primera alegria

Després de salvar un punt en el darrer sospir en l'estrena diumenge passat contra l'Sporting (1-1), el Girona viu aquest vespre el segon capítol del retorn a Segona A. El conjunt de Juan Carlos Unzué visita el Carlos Belmonte per enfrontar-se a un Albacete que el curs passat va ser un dels millors de la categoria i va disputar el play-off d'ascens a Primera. Un partit que servirà per saber quin Girona es veu a domicili i si l'equip manté la versió dinàmica i aclaparadora de la segona part contra l'Sporting o planera i grisa de la primera. No hi ha temps per perdre ni punts per deixar escapar. Unzué n'és conscient i per això ha preparat meticulosament el partit d'aquesta nit. L'equip va arribar ahir al vespre a terres manxegues sense Stuani ni Mojica, amb problemes físics, ni Ramalho, que encara no està al mateix ritme que els seus companys. Sí que va viatjar, en canvi, el darrer fitxatge Àlex Gallar, que, amb només un entrenament amb l'equip, va pujar al bus i avui podria debutar. També hi serà, en principi a la banqueta, Jordi Calavera.

L'estrena contra l'Sporting va deixar sensacions contradictòries entre una afició gironina que va respondre com sempre (8.183 espectadors). D'una banda, el gol en el darrer minut de Borja García va permetre anar-se'n a casa amb un bon regust de boca final. Tanmateix, durant molts minuts, sobretot a la primera part, el Girona no va carburar i Juan Carlos va salvar més d'un parell de clares ocasions dels asturians. Tot plegat ha fet reflexionar un Unzué que no va donar pistes de com jugarà avui el Girona. «Més enllà de l'escenari, sempre miro què ens convé i què ens pot beneficiar. Hi ha equips que juguen igual a casa i a fora. La intenció és tenir diversitat i poder contrarestar el rival. No serà determinant jugar de local o de visitant, sinó què veig a l'equip rival», deia Unzué.

El tècnic podria repetir d'entrada l'esquema amb tres centrals i dos carrilers amb l'inclosió d'Aday Benítez -un dels més destacats contra l'Sporting- al carril esquerre en el lloc de Mojica. La resta de l'equip no hauria de variar gaire del que va empatar contra l'Sporting. Unzué s'ha endut a Albacete els dos joves del filial, Pau Resta i Jofre Cherta, en una llista de 19 homes de la qual un es quedarà finalment fora. No hi és, en canvi, Santi Bueno. Si, com sembla, el tècnic repeteix d'entrada el sistema amb tres centrals, Alcalá, Juanpe i Miquel repetiran a l'eix, amb Maffeo i Aday a les bandes. Tot i això, depenent de l'estat físic del de Sentmenat, durant el partit podria tenir la seva oportunitat Calavera. Al mig del camp sí que podria entrar-hi Gumbau o bé en el lloc de Granell o bé en el de Diamanka. A dalt, Samu Sáiz podria entrar a l'equip per formar un trident amb Borja García i Gual. Si finalment Unzué opta per mantenir l'equip de la segona part contra l'Sporting, Jairo es quedaria a l'onze en detriment d'un central.

Si el Girona vol reviure la sensació de la victòria, tan enyorada el curs passat, l'Albacete necessita refer-se de la pobra imatge oferta en l'estrena a Almeria (3-0). El tècnic dels manxecs recupera per al partit d'avui l'exblanc-i-vermell Javi Acuña, a més a més de Manu Fuster, ja recuperats dels seus problemes físics, i també comptarà amb l'últim fitxatge, el central Ivan Kecojevic. En canvi, cauen de la llista Álvaro Peña i els joves Ergas, Miguel Ángel i Navarro, a més d'Eddy Silvestre, lesionat. La mobilitat de Zozulya i Rey Manaj i les centrades de Susaeta són alguns dels grans perills d'un Albacete que ha perdut peces importants del curs passat (Febas, Arroyo o Eugeni) però s'ha reforçat bé amb Álvaro Jiménez (Getafe), Benito (Saragossa) o Olabe (Eibar).