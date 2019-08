Àlex Gallar no debutarà aquesta nit amb el Girona a Albacete. El darrer fitxatge blanc-i-vermell ha abandonat la concentració de l'equip a terres manxegues arran de la mort del seu pare. Gallar ha sortit aquest matí cap a Catalunya per estar al costat de la seva família i amics. En principi, com que la convocatòria la formaven 19 jugadors no està previst que el Girona faci desplaçar algú cap a Albacete per substituir Gallar.