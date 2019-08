Ramis afirma que esperen el Girona «sense por però amb respecte»

El tècnic de l'Albacete, Lluís Miquel Ramis, va comparèixer ahir en roda de premsa per fer la prèvia del partit d'aquesta nit contra el Girona. Un enfrontament que l'equip manxec vol guanyar per refer-se de la derrota patida a la primera jornada contra l'Almeria (3-0). «Hem d'agafar ràpid el ritme de la categoria. Els jugadors coneixen l'exigència dels partits a la Segona A. Això va molt ràpid. Els equips ens pressionen. És obvi que el nostre nivell ha d'augmentar respecte al partit de la setmana passada. És important deixar de banda els problemes i arribar al límit de les nostres possibilitats per aconseguir alguna cosa».

A més, l'entrenador va tenir unes paraules sobre el Girona: «No ens fa por, però li tenim molt de respecte. Tot i que són un dels millors equips de la categoria, crec que a casa farem un gran paper. Al nostre estadi som forts, sòlids i tenim les idees clares. Està clar que ens enfrontarem a un dels rivals més potents de la categoria, però aquesta Lliga cada cop és més forta». Un partit que serà molt igualat pel fet de jugar al Carlos Belmonte. «M'encanta l'energia que l'equip té a casa, això ha de continuar essent així. Però dintre dels partits hi ha moltes situacions. L'equip sap què ha de fer en cada moment. Volem començar amb bon peu al nostre estadi. Tant de bo ens acompanyi el major número d'aficionats possible. El missatge que vull transmetre és que vinguin amb il·lusió i amb aquella responsabilitat que fa que els notem a prop nostre. Aquesta situació ens donarà l'energia que necessitem», apunta.