El Girona no va estar sol ahir al Carlos Belmonte. Gairebé un centenar d'aficionats blanc-i-vermells van desplaçar-se a terres manxegues per donar suport al Girona. Entre els seguidors que ahir eren a Albacete hi era l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, que no es va voler perdre l'estrena de l'equip a domicili aquesta temporada en el retorn a Segona Divisió A.