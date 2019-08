Álex Gallar, fins ara l'últim fitxatge del Girona, va entrar a la llista de convocats i tot feia pensar que tindria els primers minuts a Albacete. Finalment, però, va ser baixa d'última hora perquè a primera hora del matí va abandonar la concentració per tornar a casa d'urgència per la mort del seu pare. Ràpidament el club, la Federació de penyes, l'Albacete i nombrosos aficionats van omplir les xarxes socials amb missatges de condol i ànims per al futbolista de Sabadell.