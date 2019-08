Benvolgut Xavier Bosch

Llegia, Xavier, fa un parell de dies el teu article al Mundo Deportivo, on sota el nom: « El chollo de Stuani que ningún club sabe aprovechar» instaves, per dir-ho ras i curt, a fer que algun equip se l'endugui abans no acabi el mercat d'estiu. Et diré d'entrada que crec que poca gent a Girona va entendre aquesta necessitat que busquessis la sortida a un dels jugadors que ha estat pal de paller del projecte gironí en els dos darrers anys. Dono per fet que has trepitjat Montilivi alguna vegada, encara que només hagi estat els dies que el Barça ha visitat l'estadi gironí aquests dos darrers anys; i que encara que sigui a base de cròniques i informacions periodístiques has seguit l'evolució del Girona FC en la darrera dècada.

Si és així, sabràs que el club ha crescut molt, i ho ha fet a base de patiment, de moltes temporades en categories poc lluïdes, per dir-ne d'alguna manera; i ja en els anys de la LFP, amb problemes per mantenir-se, promocions fallides, la tarda del Lugo i d'altres episodis que engrandirien la feina feta per molta gent i amb molts esforços. I a Girona, d'això n'estem orgullosos.

Malauradament, l'equip va baixar la temporada passada i, també malauradament, aquest any serà l'únic representant català a Segona. La marxa precipitada del Reus i el descens esportiu del Nàstic així ho han marcat. Tot plegat no deixa de ser una llàstima per a una categoria que anys enrere havia tingut quatre i fins i tot cinc conjunts catalans competint-hi.

Però tornant al teu article, desgranaves bé els mèrits, estadístiques i rendiment esportiu que Stuani ha tingut en aquests dos anys a Montilivi. S'ha convertit en el davanter centre que tothom recordarà per sempre més. I si bé és veritat que això, i una clàusula no excessivament alta, el fan atractiu per a molts equips, també ho és que a Girona s'ha fet un gran esforç per retenir-lo, que ell està bé a la ciutat i al club, que és bàsic en el projecte d'aquesta temporada que ja hem començat i que si les coses no es torcen ha de ser de nou, un actiu prioritari per una possible tornada a Primera.

Perquè aquest potser seria el punt de vista, en comptes d'esperar que algú se l'emporti, pensar i pregonar que el Girona el pugui retenir. Perquè si l'objectiu és tornar a la màxima categoria, a Montilivi, com et deia abans, ja sabem que ningú ens regalarà res, però l'uruguaià seria una petita drecera per al llarg camí que ens espera.

Però vaja, que no som beneits i sabem que en qualsevol moment algú porta el taló i s'endú el davanter, però això no vol dir ni que ho desitgem ni que el posem a l'aparador. Perquè amb ell serà més fàcil tornar. Que deu ser el que tots volem, no, Xavier?