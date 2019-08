El Girona es torna a topar amb Ocón Arráiz

Daniel Ocón Arráiz, un àrbitre de La Rioja de 38 anys, és un clàssic de Segona Divisió, on s'ha creat diverses vegades en el camí del Girona, gairebé sempre amb poca fortuna pels de Montilivi. Excepte un pas fugaç per Primera d'un any (2016/17), la categoria de plata és on més s'ha desenvolupat. Ahir el Girona va tornar-hi a topar. Ocón té un llarg historial amb decisions erronies greus, que va ampliar ara des de la sala del VAR, on feia d'assistent de Varón Aceitón. A la primera part el responsable del videoarbitratge no va assenyalar un penal sobre Diamanka, i va ratificar l'anul·lació d'un gol de Jairo, a cinc minuts del descans, després d'una bona estona revisant-lo. Aquesta acció, amb les imatges televisives, semblava dubtosa, però un cop es va donar per vàlid que no pugés al marcador i es va reprendre el joc una nova repetició oferta per Vamos, traçant les línies, donava per bona la situació del futbolista gironí. A la segona part Varón Aceitón va anul·lar un altre gol al Girona, en aquesta ocasió a Marc Gual després d'una passada precisa Diamanca. Una acció més dubtosa, això sí, per mil·límetres, que tampoc va donar per bona.

La primera ocasió que Ocón va perjudicar el Girona, fent aleshores d'àrbitre principal, va arribar al tram final de la temporada 2012/2013, al camp de l'Almeria. El Girona, llavors entrenat per Rubi, s'hi jugava bona part de les seves opcions d'ascens directe però es va veure clarament desafavorit per una decisió del col·legiat. Ocón Arraiz no va veure un claríssim penal de Trujillo sobre Javier Acuña que hauria suposat l'expulsió del central rival i la possibilitat de marcar per als catalans.

L'altra acció controvertida es va produir el 2015, l'any del Lugo. En la penúltima jornada, a Palma, va expulsar Carles Mas i Richy Álvarez i cap dels dos futbolistes van poder jugar el trascendent partit contra el Lugo de la setmana següent, que tothom sap com va acabar. El cas més flagrant va ser el del central gallec, que va veure la vermella en el temps afegit per una falta inexistent. Titular indiscutible, es va perdre el duel de l'última jornada on els de Machín en feien prou guanyant el Lugo per ascendir directe i van acabar veient com el somni s'esvaïa en l'afegit pel gol de Caballero (1-1). Ocón també va xiular la semifinal anada del play-off contra el Còrdova (2015/16) a l'Arcángel on no va ensenyar la segona groga al cordovès Nando. Aquell curs el Girona perdria la final de la promoció contra l'Osasuna i el col·legiat va pujar a Primera, tot i que només hi va durar un any.