Jozabed (Celta) podria ser la peça que tant anhela Juan Carlos Unzué

«Considero que necessitaríem un altre jugador al mig del camp. És igual si és un futbolista de caire defensiu o un que pugui trencar línies», va respondre l'entrenador del Girona, Juan Carlos Unzué, dimecres passat en roda de premsa. Sembla ser que el tècnic podria tenir aviat la peça que tant anhela per a la medul·lar. Un nom agafa cada vegada més força per reforçar el conjunt gironí i és el del jugador del Celta de Vigo Jozabed Sánchez.

I és que diverses fonts pròximes al jugador asseguren que aquest futbolista nascut a la localitat sevillana de Mairena del Acor estaria molt a prop de ser jugador del Girona. De fet, el futbolista andalús porta sense exercitar-se amb els seus companys del conjunt gallec diversos dies. El sevillà ja es va absentar en la derrota per 1-3 del Celta contra el Reial Madrid en el partit corresponent a la primera jornada de la Lliga Santander.

La probable incorporació de Jozabed amb el Girona es tancaria en forma de cessió d'un any, però els gironins tindrien una opció obligatòria de compra en cas d'ascens a la màxima categoria del futbol espanyol. Amb aquesta operació, Jozabed deixaria de ser jugador del Celta de Vigo, entitat a la qual es va incorporar l'estiu del 2017 provinent del Fulham anglès. Amb els de Vigo s'ha vestit de curt en cinquanta-tres ocasions marcant dos gols durant la primera temporada. No obstant, l'andalús es va formar a l'equip de la seva ciutat, el Sevilla, on va poder arribar a jugar amb el filial a Segona Divisió B. Després d'aquesta etapa, va vestir la samarreta de la Ponferradina, la del Jaén i la del Rayo Vallecano on va debutar a Primera Divisió. Categoria on ha romès fins ara. La setmana a Montilivi ha sigut una de les més mogudes que es recorden des de fa anys si parlem de mercat. El Girona va anunciar les baixes de Carles Planas i Marc Muniesa i les altes de Gerard Gumbau, Jonás Ramalho, Santi Bueno i Àlex Gallar.