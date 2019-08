Unzué: «Hem tingut ocasions per guanyar el partit»

Decebut pel tràgic final del Girona ahir a l'estadi Carlos Belmonte (1-0), l'entrenador Juan Carlos Unzué va lamentar la mala fortuna del Girona, que va veure com li anul·laven dos gols.

Instint golejador

«L'Albacete ha fet un bon desplegament defenisu i ha aconseguit que no arribéssim en gaires ocasions, però crec que hem fet un bon partit. No era fàcil entrar al seu eixam defensiu. Desgastats, hem trobat diverses passades amb perill que desgraciadament no han acabat amb gol. En la meva carrera esportiva, crec que mai havia trobat aquesta situació amb tants gols anul·lats».

Var

«El VAR hi és i imagino que si ha decidit que no era gol és perquè no ho era. L'àrbitre ho ha vist i entenc que no és fàcil prendre la decisió. Ens ha perjudicat, però espero que en un altre moment ens beneiciï. És la primera vegada que el meu equip marca dos gols i no pugen al marcador. Estic a favor del VAR al cent per cent».

Resultat

«Hem tingut un mal inici, no podem dir una altra cosa. No ha estat el que esperàvem. L'altre dia vam tenir la sensació que l'empat era just. A Albacete hem tingut més el partit a la primera part».