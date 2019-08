El Girona firma el pitjor inici de Lliga a Segona A des de la temporada 2011/12

El solitari punt que acredita el Girona després de les dues primeres jornades de Segona representa el pitjor inici del club, a la categoria de plata, des de la temporada 2011/12. Aquell curs, molt mogut i on per moments semblava impossible que s'acabés salvant la categoria, va començar amb Raül Agné a la banqueta. El Girona va perdre 1-4 en l'estrena contra l'Elx i tot seguit va empatar a Almeria (2-2). Montilivi va veure passar tres entrenadors: Josu Uribe i Javi Salamero. Ara els d'Unzué van puntuar en la primera jornada contra l'Sporting (1-1) però van caure en la següent a Albacete (1-0) en un duel on els van anul·lar dos gols, l'àrbitre es va empassar un penal a Diamanka i Gumbau es va estavellar amb el travesser en els instants finals. En les anteriors nou campanyes que els de Montilivi acrediten a Segona des del retorn el 2008, en la 2009/10 també es va sumar un únic punt en els dos primers partits: derrota a casa amb el Cartagena (0-1) i empat a Tarragona (1-1).

Tres vegades el Girona ha arrencat a Segona amb dues victòries. Curiosament la primera va ser el 2008, quan també amb Agné a la banqueta el club tornava a plata mig segle després. La por escènica no va afectar els jugadors, que es van imposar a Vigo (0-1) i a l'Alacant (3-0). El Girona era líder, amb 6 punts, els mateixos que el Llevant i l'Eibar, al final de la segona jornada d'aquell curs. També es va fer un ple de triomfs els cursos 2013/14 (Girona-Alabés, 1-0; Eibar-Girona, 0-3) i 2014-15 (Girona-Racing, 1-0: Alcorcón-Girona, 1-2). En la primera, el bon inici no va servir per a res perquè de seguida l'equip de Ricardo rodríguez va anar de caps al pou i el tècnic va acabar donant pas a Javi López i, més tard a Pablo Machín, que va obrar el miracle de la permanència. El sorià seguia de tècnic l'any següent, el de l'ascens perdut contra el Lugo, i es va mantenir al club fins la campanya passada. En la 2016/17, quan es va pujar a l'elit, el Girona va fer 4 punts de sortida: Sevilla At-Girona, 3-3; Girona, Elx, 3-1

Amb Machín, de fet, el Girona fins i tot va fer un millor inici a Primera que el d'aquest any a Segona. La campanya 2017/18 es van acumular 4 punts en els dos primers partits gràcies a l'empat contra l'Atlètic (2-2) i a la victòria sobre el Màlaga (1-0).

Des d'aquell any 2011/12 que el Girona no feia un inici tan decebedor a Segona. Perquè en els cursos posteriors, abans de l'ascens a Primera, almenys sempre s'havia aconseguit guanyar un dels dos primers partits de Lliga. A més, les ambicions del club no tenen res a veure ara amb les de fa vuit anys. En mans del City Football Group i Pere Guardiola s'han viscut dos cursos a Primera i tot i el descens es pregona que l'objectiu és tornar-hi. El 2011 el Girona era propietat de Josep Delgado, començava a patir problemes econòmics, i no es podia aspirar a gaire res més que la permanència.

Tot plegat arriba, a més, enmig d'una crisi de resultats a Montilivi que s'allarga des de finals de la temporada 2017/18 a Primera, quan es van perdre els últims quatre partits de Lliga a casa. L'any passat només es van aconseguir tres triomfs davant l'afició (Celta, Rayo i Sevilla), i de moment aquesta campanya s'ha obert amb un empat amb l'Sporting. L'estadi té ara la paraula: hi han de passar Màlaga i Rayo de manera consecutiva.