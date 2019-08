Jozabed aterra a Montilivi

A una setmana justa pel tancament del mercat, el Girona encara té feina per fer. A l'expectativa del que pugui passar amb alguna possible sortida no prevista, el club està acabant de perfilar els darrers reforços. Aquesta mateixa tarda ha tancat la incorporació de Jozabed Sánchez, que arriba en qualitat de cedit pel Celta de Vigo. El migcampista andalús, de 28 anys i format al planter del Sevilla ha signat avui mateix el seu nou contracte amb el Girona, després de superar la revisió mèdica. Jozabed es compromet fins el 30 de juny amb una opció de compra, possiblement obligatòria, a final de temporada en cas d'ascens a Primera.

Amb experiència al Sevilla Atlètic, Ponferradina, Jaén, Rayo Vallecano i Fulham, des del 2016 que defensa la samarreta del Celta. El conjunt gallec va pagar 4 milions d'euros al Fulham pels seus serveis però després d'un bon inici ha anat perdent protagonisme. Enguany, la direcció esportiva ja li havia comunicat que no entrava els plans i s'havia de buscar destí. El fet que Juan Carlos Unzué hi hagués coincidit a Vigo el curs 2017-18 (24 partits) segurament ha influït que el jugador de Mairena de Alcor hagi acabat aterrant a Montilivi. Caldrà veure ara quin encaix li dóna Unzué a Jozabed, un altre jugador de perfil marcadament ofensiu pel mig del camp. L'arribada de l'andalús podria tancar la porta al fitxatge d'un pivot de caire més defensiu. El Girona també cerca un lateral esquerre i està pendent de la sortida del Choco Lozano per reforçar la davantera amb un altre killer.