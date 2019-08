Calavera: «L'equip està fet per pujar»

El Girona ha presentat aquest migdia el lateral Jordi Calavera que ha arribat cedit per l'Eibar per una temporada amb opció de compra. El tarragoní ha explicat durant la presentació que es troba "bé físicament i amb ritme" després d'un any en blanc amb l'Eibar. "Vinc d'una temporada llarga i complicada on veia que no aixecava el cap a les lesions. Per això ara vull recuperar la millor versió del Jordi", ha reconegut. Pel que fa a la competència amb Maffeo, no s'espanta. "És un gran jugador i aprendrem l'un de l'altra .La competència serà bona pel col·lectiu perquè al final volem pujar".

EL jugador format al Nàstic no considera que parlar tant d'ascens pugui suposar una pressió afegida. "No ho veig com una pressió sinó com un al·licient. Tots els equips ens voldran guanyar perquè venim de Primera i som el rival a batre". En aquest sentit, Calavera ha destacat que l'equip està "fet i dissenyat línia per línia per pujar a Primera".