El canari Pulido Santana dirigirà el partit de diumenge contra el Màlaga

Després del discutit arbitratge de Varón Aceitón i el seu equip de videoarbitratge (VAR) encapçalat per Ocón Arráiz de divendres passat al camp de l'Albacete, el Girona va conèixer ahir qui serà l'encarregat de dirigir el partit d'aquest diumenge a Montilivi contra el Màlaga. L'àrbitre designat per la Federació ha estat Pulido Santana. El canari, de 35 anys, és un clàssic de Segona Divisió A, on va ascendir el 2016 i on acumula un total de 65 partits. Al Girona l'ha dirigit fins ara un total de tres partits, tots la temporada de l'ascens, la 2016-17. El balanç resulta favorable, amb dues victòries, totes dues contra el Numància (0-2 i 3-0), i un empat davant el Sevilla Atlètic (3-3), sense tenir incidència en el marcador. Pulido Santana estarà assistit des de Las Rozas pel col·legiat gallec Pérez Pallas al videoarbitratge.

A Albacete, el VAR va situar-se al focus de la polèmica arran dels dos gols anul·lats a Jairo i Gual i un possible penal a Diamanka tampoc assenayalat. Les imatges de televisió evidencien que la ratlla traçada pel VAR en el gol de Jairo Izquierdo estava col·locada entremig de les cames del defensa de l'Albacete Fran García i no al primer peu. El fora de joc de Gual en el segon gol anul·lat va semblar, només per mil·límitres, més clar.