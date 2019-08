El Girona completa el mig del camp amb Jozabed

A una setmana justa pel tancament del mercat, el Girona té força feina per fer. Primer de tot a la gespa, on després de dues jornades el balanç és minúscul (1 punt de 6 possibles) però també als despatxos on la direcció esportiva ja veu com s'ha activat el compte enrere per tancar les últimes operacions. En aquest sentit, a l'expectativa del que pugui passar amb alguna possible sortida no prevista, el club està acabant de perfilar els darrers reforços per completar la plantilla. Ahir a la tarda es va acabar de tancar la incorporació de Jozabed Sánchez, que arriba en qualitat de cedit pel Celta de Vigo fins el 30 de juny. El migcampista andalús, de 28 anys i format al planter del Sevilla, va signar el seu nou contracte amb el Girona, després de superar la revisió mèdica. Jozabed s'ha compromès fins el 30 de juny amb una opció de compra, possiblement obligatòria, a final de temporada en cas d'ascens a Primera.

Amb l'arribada de Jozabed es completaria la línia de mitjos del Girona. Una zona central que, en principi, quedarà sense cap home de perfil defensiu. I és que segons les paraules de Juan Carlos Unzué la setmana passada, el club cercava tan sols una peça més per a la sala de màquines i amb Jozabed, de caire clarament ofensiu, ja estaria coberta. Tot i això, amb els sis últims dies de mercat per davant en què poden passar moltes coses, no caldria tancar cap porta del tot.

Amb experiència al Sevilla Atlètic, Ponferradina, Jaén, Rayo Vallecano i Fulham, des del gener del 2017 que defensa la samarreta del Celta. El conjunt gallec va pagar 4 milions d'euros al Fulham -que també n'havia pagat 4 al Rayo per fitxar-lo sis mesos abans- pels seus serveis però després d'un bon inici els primers cursos, darrerement ha anat perdent protagonisme. L'any passat va començar sense comptar per Antonio Mohamed però va acabar tenint prous minuts amb Miguel Cardoso i Fran Escribà (21 partits). Enguany, la direcció esportiva ja li havia comunicat que no entrava als plans i s'havia de buscar destí.

El fet que Juan Carlos Unzué hi hagués coincidit a Vigo el curs 2017-18 segurament ha influït que el jugador de Mairena de Alcor hagi acabat aterrant a Montilivi. Tot i això, amb el tècnic navarrès a la banqueta, Jozabed no va tenir gaire protagonisme (21 partits) i en més d'una entrevista va reconèixer que havia arribat a «perdre confiança» arran d'un sotrac de partits més aviat discret. Pivot organitzador i clarament ofensiu, Jozabed és un futbolista amant de superar línies amb la pilota controlada i de fer bones assistències. Malgrat que a Vigo ha perdut capacitat golejadora, al planter del Sevilla, amb el Jaén -en va fer un a Montilivi- i sobretot amb el Rayo ha demostrat que també és capaç de veure porteria amb facilitat. De fet, amb els madrilenys va marcar 10 gols en una temporada (15-16) a Primera Divisió.

Caldrà veure ara quin encaix li dona Unzué a Jozabed, un altre jugador de perfil marcadament ofensiu pel mig del camp i que s'afegeix a Borja García, Samu Sáiz i en menys mesura Granell i Diamanka per actuar a la zona de creació. L'andalús sempre ha reconegut que on se sent més còmode és actuant d'enllaç entre el mig del camp i la davantera o bé d'interior. Ara bé, durant la seva carrera ha actuat moltes vegades de pivot, més endarrerit. L'arribada de l'andalús podria tancar la porta al fitxatge d'un pivot de caire més defensiu. De moment, Jozabed avui ja s'incorporarà a les ordres d'Unzué en el retorn a la feina als camps de la Vinya. L'andalús ha fet tota la pretemporada amb el Celta però a partir de principis d'agost va deixar de participar en els partits amistosos per ordre directa de la directiva, que volia forçar la seva sortida.

Amb el mig del camp en principi completat, el Girona se centra ara en la cerca d'un lateral esquerre. A més a més, també està pendent de la sortida del Choco Lozano i l'arribada del seu substitut. També caldrà veure si algun equip concreta alguna oferta per Bounou i patir fins a l'últim moment per Cristhian Stuani.