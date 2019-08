«Jozabed és un jugador diferent, dels que un equip sempre ha de tenir»

Jozabed observa com Leo Messi efectua un xut a porteria.

Jozabed Sánchez és un jugador contrastat a Primera Divisió. Els 113 partits i 13 gols que hi acumula amb el Rayo i el Celta l'avalen. A aquests números cal afegir-hi també una experiència no gaire reeixidia a la Championship (2a Divisió anglesa) amb el Fulham i una bona experiència a Segona A a Ponferrada i, sobretot, a Jaén. Amb 28 anys arriba a Montilivi disposat a dirigir el mig del camp gironí. De qualitat n'hi sobra. Així ho considera l'exdavanter del Girona 15-16 Jairo Morillas, que va coincidir amb Jozabed al Sevilla Atlètic (2011-13) quan tots dos començaven les seves carreres professionals. «És un jugador diferent. Sempre cal tenir un futbolista així en una plantilla. Al Girona li pot anar molt bé», assegura el davanter, que enguany ha tancat la seva etapa al Japó per fitxar pel Badajoz de 2a B.

Malgrat ser dos anys més petit que Jozabed, Jairo Morillas ja va gaudir de les assistències del nou jugador del Girona a Sevilla. És per això que s'atreveix a definir-lo. «Sempre mira endavant perquè té molta visió de joc per poder fer l'última passada. És dretà i té molta classe i qualitat», detalla. A banda de la seva capacitat de jugar d'enllaç amb els davanters, Jairo també reconeix que Jozabed pot actuar més endarrerit. «Pot adaptar-se i jugar bé de migcentre. Sempre arriba a tot i és capaç de fer gols entrant des del darrere», reconeix.