Paik és convocat per jugar dos partits amb la selecció absoluta de Corea del Sud

El migcampista del Girona Seung Ho Paik ha estat convocat per la selecció absoluta de Corea per jugar dos partits el 5 i el 10 de setembre. Paik ha estat citat pel seleccionador coreà per enfrontar-se en un amistós a Geòrgia el dia 5 (15.30) i també contra Turkmenistan el dia 10 (16.00). Aquest darrer partit és classificatori per al Mundial 2022. D'altra banda, el porter del Girona B Youssuf Koita ha estat cridat per la selecció sub23 de Mali per enfrontar-se al Marroc en partits de classificació per a la Copa Àfrica de la categoria. Al mateix temps, el defensa del juvenil B Robert Lungu jugarà amb Romania la Syrenka Cup.