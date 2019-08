Calavera confia recuperar la seva «millor versió» a Montilivi

Per a Jordi Calavera, aquesta temporada no és una temporada qualsevol. Després de passar-se el curs passat gairebé en blanc per culpa d'una lesió muscular al recte de la cama esquerra de la qual no va acabar de fer net fins pràcticament al tram final de Lliga, el defensa tarragoní ha aterrat a Montilivi amb ganes de menjar-se el món. Amb només dos entrenaments amb el grup, el de Cabra del Camp ja va desplaçar-se a Albacete dijous passat però finalment no es va estrenar amb la samarreta blanc-i-vermella. Calavera ja té al cap el partit de diumenge contra el Màlaga i, en un discurs marcadament ambiciós, assegura que més que pressió, lluitar per l'ascens ha de ser un «al·licitent» per a la plantilla aquesta temporada. «Nosaltres anirem dia a dia. No veig l'ascens com cap pressió sinó com l'al·licient de dir que el Girona té equip de sobra per pujar a Primera. Ens ho hem de prendre així», deia ahir durant la seva presentació oficial com a nou jugador blanc-i-vermell. Calavera arriba cedit per l'Eibar fins el 30 de juny amb una clàusula de compra pel Girona, segurament obligatòria en cas d'ascens.

Malgrat tenir només 24 anys acabats de fer, Calavera coneix la categoria a la perfecció dels seus anys a Lugo (16-17) i Gijón (17-18) i també ha estat en un equip de Primera com l'Eibar (18-19). Això sí, a la màxima categoria amb els bascos tan sols va poder-hi disputar un partit, uns minuts, per culpa de les lesions. En aquest sentit, Calavera ha passat pàgina i assegura estar al cent per cent per competir al màxim amb el Girona. «Vinc d'una temporada que va ser llarga i complicada. Veia que no aixecava el cap amb les lesions. Ara arribo al Girona per recuperar la millor versió d'en Jordi Calavera», subratllava el tarragoní.

Lateral dret potent, agressiu i de bona gambada, Calavera es pot adaptar tant de «2» com de carriler en una defensa de cinc. En aquest sentit, Calavera fins i tot podria jugar, si calgués, per la banda esquerra on, de moment, el Girona hi té Johan Mojica i el comodí Aday Benítez. «He jugat i entrenat per l'esquerra. Faré el que digui el míster», recordava un Calavera a qui no espanta la competència amb Pablo Maffeo. «És un grandíssim jugador, contrastat i que tothom coneix de sobra. Trobo que tant ell com jo aprendrem l'un de l'altre i serà una competència forta i bona. Tanmateix, a qui li toqui, li tocarà. Jo si he de jugar bé i, si no, ajudaré des de fora perquè som un col·lectiu i al final el que volem és pujar a Primera Divisió», reflexionava.

En aquest sentit, Calavera recordava que el Girona enguany és el «rival a batre» a la categoria. «Tots els rivals voldran guanyar-nos perquè som el rival a batre. Baixem de Primera i tothom n'estarà pendent. Hem de ser nosaltres», deia Calavera, que sí que reconeixia la gran qualitat de la plantilla del Girona actual. «S'ha configurat un equip increïble, fet i dissenyat línia per línia per pujar a Primera», se sincerava.



La valoració de Cárcel

Per la seva banda, el màxim responsable esportiu de l'entitat, Quique Cárcel, va enumerar algunes de les virtuts de Calavera. «El coneixem molt bé d'haver-nos-hi enfrontat molts cops. Té les qualitats específics que ha de tenir un lateral i un carriler. Fins i tot, pot jugar per davant. Compta amb bones condicions tècniques i un físic privilegiat», deia. Cárcel admetia que el tarragoní surt d'una temporada delicada arran de les lesions però confia que recuperi la seva millor versió de futbolista al Girona. «Ve d'un any complicat i dur, però té ganes de tornar a ser un jugador important com va demostrar a l'Sporting». Per a Cárcel, Calavera aportarà «molta competència» a la plantilla blanc-i-vermella aquesta temporada.