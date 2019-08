Jozabed: «He triat el Girona perquè és un projecte guanyador»

El migcampista andalús cedit pel Celta de Vigo ha estat presentat aquest migdia com a jugador blanc-i-vermell i ha explicat que està en condicions per jugar diumenge contra el Màlaga si cal. Jozabed ha confessat que ha triat el Girona pel "projecte". "És un projecte guanyador. Era fàcil la decisió". En aquest sentit, el de Mairena de Alcor ha revelat que va parlar amb David Juncà del club i de com estava creixent i consolidant.

Jozabed ha explicat que es troba còmode en qualsevol posició del mig del camp, ja sigui "de mitjapunta o de pivot més posicional". "Potser on he tingut més rendiment ha estat de mitjapunta però em puc desenvolupar a qualsevol lloc. Ara bé, al Celta mai he jugat de mitjapunta", ha dit. En aquest sentit, Quique Cárcel no ha descartat l'arribada d'un altre migcampista de perfil més defensiu abans no es tanqui el mercat. "No estic tancat a res. Pot entrar algú però no seria algú qualsevol. Si no ha d'aportar res, no vindrà. Potser sí que seria d'un perfil molt més defensiu que no pas ofensiu però també pot ser que ens quedem amb els quatre pivots que tenim", ha confessat.