Un club de Qatar tempta Stuani a només quatre dies de tancar-se el mercat

El Girona haurà de patir durant els quatre darrers dies de mercat. I és que des de la premsa de Qatar s'afirma que l'Al-Gharafa podria estar interessat en fer-se amb els serveis de l'uruguaià convencent-lo d'unir-se a ells amb una oferta econòmica molt superior a la del Girona. En el club de Qatar hi ha jugadors com l'ex de l'Espanyol Héctor Moreno.

No obstant això, des de Montilivi ara per ara no tenen constància oficial d'aquest interés i el pensament és que, tot i que es patirà fins el darrer moment, Stuani s'acabarà quedant a les files blanc-i-vermelles. De fet, Stuani s'ha entrenat avui amb normalitat a La Vinya i podria ser la novetat en la llista de convocats d'Unzué de cara al partit del Màlaga de diumenge a Montilivi a les set de la tarda.

Stuani encara no ha debutat aquest curs a la lliga. Es va perdre per lesió els partits contra l'Sporting (1-1) i Albacete (1-0). En la pretemporada només va tenir minuts a Montilivi contra l'Osca (0-2).