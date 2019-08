Gallar arriba al Girona conscient de la competència

El Girona ha presentat avui el català Àlex Gallar com a nou jugador blanc-i-vermell. "Des d'un principi que va arribar l'opció del Girona vaig comentar als meus agents que volia venir". "Puc jugar en qualsevol sistema. Però el que vull és gaudir de minuts" apunta el vallesà que ja té ganes de debutar amb la samarreta gironina.

El director esportiu gironí Quique Cárcel ha afirmat que és "és un jugador guanyador i que ens pot aportar coses diferents dels jugadors que tenim". A més, el màxim responsable de la secretaria esportiva ha explicat que l'arribada de Gallar és "bona tant per l'Osca com per nosaltres" i exposa que el Girona "no ha pagat la clàusula perquè no volíem. Però les negociacions han anat bé".