Seduït pel «projecte guanyador»

Samu Sáiz, Àlex Gallar, Pape Diamanka... Són uns quants els jugadors de gran qualitat que han aterrat aquest estiu a Montilivi en el retorn del Girona a Segona A. Tots ells s'han afegit als Borja García, Granell o Stuani, que continuen -en el cas de l'uruguaià caldrà esperar fins al tancament del mercat- del curs passat per intentar l'assalt altre cop a la màxima categoria. Aquest reguitzell de jugadors top s'ha completat aquesta setmana amb un altre luxe com Jozabed Sánchez. El migcampista andalús ha arribat a Montilivi cedit pel Celta de Vigo, amb una clàusula de compra obligatòria en cas d'ascens al contracte, i ho ha fet convençut i seduït pel projecte de club que ha ensenyat el Girona els darrers anys. «És molt fàcil. M'ha convençut el projecte guanyador del Girona. Des de fora en parlava amb en David Juncà (exjugador del Girona, ara al Celta). El club creix i fa les coses molt bé. Tots els jugadors aquí se senten de Primera tant en l'àmbit d'instal·lacions com de tracte humà», assegurava ahir durant la seva presentació com a nou jugador blanc-i-vermell. Jozabed arriba per afegir més competència al mig del camp.

De clar perfil ofensiu, el de Mairena de Alcor ha actuat sovint més de mitjapunta però ahir ja va deixar clar que la posició no serà cap problema per a ell. «Puc jugar de mitjapunta o de pivot. M'he sentit còmode sempre a qualsevol posició i jugaré on em digui el míster. Potser on més rendiment he tingut ha estat a la mitjapunta però puc desenvolupar el meu joc a qualsevol lloc. De fet, aquests anys al Celta mai he jugat de mitjapunta i sempre ho feia més endarrerit», detallava.

Jozabed es retrobarà a Montilivi amb Juan Carlos Unzué. El navarrès va ser el seu entrenador al Celta la temporada 2017-18 en la qual no va ser titular indiscutible (27 partits, cap gol). «Conec com treballa i aquests dies he vist que ha canviat poc la manera d'entrenar. Sé què voldrà de mi. Li agrada robar la pilota a prop de l'àrea rival, ser vertical quan cal... Segurament durant tota la pretemporada ho ha anat treballant», deia Jozabed, que assegurava que es troba en plenes condicions físiques per si ha de jugar diumenge contra el Màlaga. «He fet tota la pretemporada amb el Celta i he jugat tots els amistosos llevat de l'últim, el dia de la presentació de l'equip. Estic bé», deia.



Hi haurà pivot defensiu?

Amb Jozabed, Granell, Gumbau i Diamanka, el Girona disposa de quatre jugadors per actuar de pivot al mig del camp. Ara bé, cap dels quatre té el perfil de migcentre de contensió que recuperi pilotes i mossegui. En aquest sentit, ahir Quique Cárcel no va tancar la porta a l'arribada d'aquesta figura. «Tenim quatre jugadors que s'adapten molt bé a la posició de pivot. Tots amb qualitats tècniques elevades però també amb el principi bàsic que són treballadors, no són tous i són forts mentalment. No només tenen capacitat de jugar sinó també de recuperar pilotes», subratllava. El barceloní també destacava que Jozabed «pot fer de 8 o de 10 però també sap defensar». Tot i això, Cárcel manté oberta la possibilitat que acabi arribant un pivot més defensiu. «Queden cinc dies i no estic tancat a res. Vull fer la millor plantilla possible i que hi hagi molta competència. Pot passar de tot. Pot entrar algú, però no serà qualsevol. Si no ha d'aportar res no vindrà. Potser sí que el perfil seria molt més defensiu que no pas ofensiu, però també pot ser que ens quedem amb aquets quatre pivots que tenim», argumentava el màxim responsable esportiu blanc-i-vermell.