La visita al camp del Cadis serà el dissabte 14 de setembre a 2/4 de 9 del vespre

El Girona va conèixer ahir l'horari corresponent a la cinquena jornada de Lliga en què haurà de visitar l'estadi Ramón de Carranza per enfrontar-se al Cadis. El partit contra el conjunt que entrena Álvaro Cervera es disputarà el dissabte 14 de setembre a 2/4 de 9 del vespre. Abans de visitar el Cadis, el Girona rebrà consecutivament a Montilivi el Màlaga diumenge (19.00) i el Rayo Vallecano diumenge entrant (16.00). Tancat el cicle de dos partits seguits com a local, els d'Unzué n'enceteran un de dos com a visitant. Primer a Cadis i al cap de tres dies a Almeria, en jornada intersetmanal. Aquella setmana es tancarà amb la visita del Las Palmas a Montilivi. El Girona té un inici de curs molt exigent i amb un punt de sis, fins ara, comença a ser hora de reaccionar per evitar els primers neguits.