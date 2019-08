Cap a tres centenars de persones s'han aplegat aquesta tarda a Montilivi per viure en directe la posada en escena de la renovació de Cristhian Stuani fins el 2023. Una notícia alliberadora i segurament la més esperada de l'estiu, per a una afició que feia moltes setmanes que resava i creuava els dits perquè no se n'anés. "Estic convençut que he pres la decisió correcta", va deixar clar d'entrada. L'uruguaià va voler destacar l'enorme suport que ha rebut per part de l'afició i tota la família blanc-i-vermella. "L'afició ha esperat amb molta angoixa aquest moment i m'ho ha fet saber. Ho valoro moltíssim". Stuani ha revelat que ha passat un estiu "complicat" perquè ha "tingut i refusat ofertes". "És una de les decisions més importants de la meva vida. Crec en l'equip i en la plantilla. Accepto el repte d'intentar tornar a Primera".

Stuani ha reconegut que Girona resumeix un sentiment de perfecció que l'ha fet convèncer de quedar-se. "Han estat molts factors que junts, fan que sigui perfecte tot. I ho serà quan aconseguim l'ascens. En aquest sentit, el director esportiu, Quique Cárcel ha revelat que Stuani signa "al 100%" amb el Girona però que el nou contracte té un seguit de variables que s'aniran veient amb el que passi. "La nostra il·lusió és que faci els quatre anys aquí, però és clar, s'han de complir uns objectius. Treballarem perquè així sigui", ha dit