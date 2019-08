El nou jugador del Girona Àlex Gallar promet «treball i ganes» a Montilivi

Sembla que el Girona tindria la parcel·la ofensiva complerta. La peça que ha acabat de rematar una davantera, que a priori, ha de ser excepcional per a Segona va ser presentada ahir. Es tracta del català Àlex Gallar. L'atacant, que va néixer a la localitat barcelonina de Sabadell, arriba provinent de l'Osca, i signa fins al juny del 2023 convençut del projecte gironí. « Ja sé que ho han dit tots els meus companys. Però venir per formar part d'aquest gran projecte i d'aquesta gran família és tot un orgull per a mí. Estic segur que aconseguirem l'anhelat ascens a Primera Divisió», va assegurar Gallar, que s'unirà a un gran llistat de jugadors que poden ocupar la part ofensiva dels sistemes que utilitzi Juan Carlos Unzué. «Estic al cas de la competència que hi haurà per jugar. Tot i això, considero que és bo que n'hi hagi. Amb ella podrem rendir molt més».

De caire molt ofensiu, Gallar va marcar el primer gol de l'Osca la temporada passada i també el de la present, es defineix com un jugador «polivalent que puc jugar a les tres posicions de dalt». El sabadellenc va poder disputar algun minut en l'amistós que va enfrontar l'equip aragonès amb el Girona a Montilivi, però unes molèsties al peu li ho van impedir. En aquell dia els dos clubs ja estaven negociant la seva arribada a terres gironines. «Vam decidir que no jugués aquell amistós. Era un dissabte i l'anterior dijous vaig gaudir de minuts contra l'Olot jugant la primera meitat», va recordar Gallar, que va estar uns quants dies sense entrenar-se amb els seus ja excompanys de l'entitat blaugrana.

Gallar no va jugar de titular en el primer partit de la Lliga Smartbank contra el Las Palmas, on precisament va marcar el seu darrer gol com a jugador de l'Osca. «Va ser un partit molt important. Acomiadar-se d'aquella manera sempre està bé». Però tot i jugar aquell primer partit, el català ja tenia en ment vestir la samarreta blanc-i-vermella. «Ha estat un estiu complicat. La meva família em va dir que perquè me n'anava a un equip que se situava per darrere de l'Osca a la classificació. Però des del primer moment que vaig rebre una petició del Girona no m'ho vaig pensar. Era una gran oportunitat d'estar a prop de casa i de la meva gent», va exposar Gallar, que ja podria debutar a Montilivi diumenge contra el Màlaga a les set de la tarda. «Tinc moltes ganes d'estrenar-me. Vull tenir tots els minuts possibles, fer-ho bé i fer gaudir a l'afició que ens vingui a veure».

Quique Cárcel es va mostrar satisfet amb l'operació. «No hem pagat la seva clàusula (2 milions) perquè no volíem. Però les negociacions han acabat bé tant per a nosaltres com per a ells». Amb el seu fitxatge ja són dotze les cares noves que ha presentat el Girona en la present temporada. A quatre dies perquè el mercat es tanqui, el màxim responsable esportiu blanc-i-vermell va asseverar que «resten pocs dies per tancar aquesta finestra però pot passar de tot. No es preveu que hi hagi un gran nombre de moviments però crec que en els propers dies n'hi haurà algun més».