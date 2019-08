Stuani: «No tingueu el menor dubte: vull guanyar»

L'endemà de la notícia de la seva renovació amb el Girona fins el 2023 i tancar la incertesa sobre el seu futur, Cristhian Stuani ha tingut unes paraules per a l'equip, staff tècnic i afició.



Durant l'entrenament d'avui a les instal·lacions de La Vinya, l'uruguaià ha reunit als seus companys i membres del cos tècnic i els ha arengat amb un emotiu discurs.



El davanter ha començat assegurant que ha tingut «un parell de mesos complicats, difícils» però que està convençut que ha pres «la millor decisió. Per mi, per vosaltres i, sobretot, per la meva família.» Ha continuat afirmant que «serà un repte difícil» i «que està disposat a tot. No tingueu el menor dubte: vull guanyar. Tinc l'espina clavada de l'any passat i me la vull treure.»





Stuani amb la mà al cor ???#Stuani2023 ???? pic.twitter.com/ok8L21xSv0 — Girona FC (@GironaFC) August 30, 2019