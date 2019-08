Stuani es queda al Girona després de renovar fins al 2023

Passaven pocs minuts de 2/4 de 9 del vespre, havia sigut una tarda complicada per l'afició del Girona vist l'interès d'un equip de Qatar per endur-se'l, i aleshores va saltar la bomba: Ni l'Al-Gharafa, ni ningú s'emportarà Cristhian Stuani. A quatre dies del tancament del mercat s'acaba el gran serial de l'estiu. El davanter renova amb el Girona fins el 2023, un any més del que tenia després de la darrera revisió, pactada el primer de febrer, i assumeix el repte de liderar el projecte que ha de retornar l'equip a Primera divisió. El cop és de manual i així es va traduir a les xarxes socials, amb els seguidors rendits a l'uruguaià i convençuts, ara sí, que el Girona és el rival a batre a Segona aquesta temporada però que té prou arguments com per sortir-se'n. Encara que fins ara només s'hagi fet un punt de sis.

Stuani ja era l'ídol i a partir d'ara, encara més. Perquè d'oportunitats per marxar aquest estiu, pagant la clàusula de 7 milions, n'ha tingut i les ha rebutjat totes. El davanter se sent a gust a Girona i camí dels 33 anys ha acabat firmant un contracte que, si es complís, li permetria retirar-se aquí. L'idil·li va començar l'estiu de 2017. Ell va ser l'escollit per liderar l'atac a Primera, fitxat del Middlesbrough, i en dos anys ha protagonitzat un rendiment espectacular. Seus van ser els dos primers gols a l'elit contra l'Atlètic, per acabar-ne fent un total de 41 en 65 partits (21 el curs 2017/18 i 20 en el 2018/19, malgrat que no van evitar en aquest cas el descens).

«Accepto aquest repte amb molt d'orgull», va escriure una estona després de l'anunci oficial Stuani al seu compte de Twitter, desbordat pels missatges d'agraïment dels seguidors gironins. El davanter s'havia entrenat amb normalitat al matí, a La Vinya, i tot apunta que oblidades les molèsties al pubis, diumenge tindrà els primers minuts de la temporada contra el Màlaga. L'esclat que hi pot haver a Montilivi quan salti a la gespa pot ser monumental. De fet, aquest estiu l'uruguaià només ha jugat uns minuts en l'amistós contra l'Osca, ja que es va incorporar als entrenaments més tard en haver competit a la Copa Amèrica al juny.

La trajectòria professional de Cristhian Stuani va començar el 2008. Al gener d'aquell any va arribar a Europa per fitxar pel Reggina de la Sèrie A italiana. Després d'un any i mig al Calcio l'agost de 2009 va marxar cedit a l'Albacete. Al club manxec va fer una gran temporada amb 23 gols en 40 partits. El davanter encadenaria després dues cessions més, al Llevant i al Racing de Santander fins que la temporada 2012/13 va ser traspassat a l'Espanyol. Al club barceloní hi va jugar tres temporades i va signar un registre de 25 gols en més d'un centenar de partits. El juliol de 2015 va ser traspassat al Middlesbrough, des d'on va saltar al Girona dos anys més tard. Amb la seva selecció ha anat a dos Mundials (2014 i 2018) i a la Copa Amèrica de 2015, 2017 i 2019.

Que Stuani es quedava al Girona va ser una realitat a quarts de nou del vespre, i fins aleshores, els aficionats semblaven condemnats a patir fins dilluns a la mitjanit. Ahir la premsa del Qatar publicava l'interès de l'Al-Gharafa en fer-se amb els serveis del davanter uruguaià. L'equip asiàtic, que no és un dels capdavanters del seu país, va començar la setmana passada la Lliga amb victòria per 3-0 contra l'Al-Shahaniya, amb una plantilla on destaquen l'exdefensa de l'Espanyol i Reial Societat, Héctor Moreno i l'eslovac, també exfutbolista blanc-i-blau Vladimir Weiss. Marc Muniesa, fa unes setmanes, també va ser temptat pel futbol del Qatar, i allà està, a l'Al-Arabi. Però Cristhian Stuani va acabar donant el sí al Girona. Diumenge comença una Lliga nova, perquè ara sí que Unzué té entre mans una plantilla d'alt potencial, sumant a la continuïtat d'aquest home gol les arribades de Jozabed, Gallar, Samu Sáiz, Maffeo, Calavera, Jairo, Marc Gual i Diamanka, entre d'altres.

El primer any de Stuani al Girona va ser el de l'estrena a Primera Divisió. Del seu cap va néixer el primer gol dels gironins a l'elit, i també el segon. El partit va ser contra l'Atlètic de Madrid al feu blanc-i-vermell, un enfrontament que va acabar amb un empat a dos després que l'equip entrenat, aleshores, per Pablo Machín es deixés igualar un marcador de dos gols a zero. Stuani ha sigut el referent a la part ofensiva. La primera temporada va aconseguir perforar la xarxa un total de 21 cops ajudant l'equip a aconseguir una meritòria desena posició amb cinquanta-un punts. Uns números particulars que serien molt difícils de superar. Tot i això, l'uruguaià va finalitzar la temporada passada amb registres similars, fet que el convertia en un dels jugadors més cotitzats del mercat. Va veure porta un total de vint cops i va realitzar més de la meitat dels gols aconseguits pel conjunt d'Eusebio Sacristán (van fer-ne trenta-set gols). Això sí, els seus gols no van frenar el descens d'un Girona que va veure com baixava de categoria després d'acabar divuitè amb trenta-set punts.

Stuani hauria de reaparèixer diumenge, però serà baixa contra el Rayo, el dia 8, en estar convocat per la seva selecció. La setmana que ve també està citat a declarar en el judici sobre el suposat tripijoc del Llevant-Saragossa, perquè és un dels 41 acusats (militava al conjunt valencià). Caldrà veure si el jutge permet als futbolistes que encara estan en actiu absentar-se de totes les sessions o, pel contrari, els hi fa estar, cosa que si passés, deixaria el davanter sense poder-se entrenar mentre duri la vista que arrenca dimarts. Està previst que el judici s'allargui un mes i que la sentència es faci pública abans de finals d'any.



paik, al darmstatd



Un dels jugadors que de ben segur deixarà de formar part de la disciplina del Girona és Paik. El coreà és a prop de rescindir el contracte que tenia fins al 2020. Amb això, l'asiàtic queda lliure de signar amb l'equip que vulgui. El que té tots els números de comptar amb ell per a la propera temporada és el Darmstatd de la segona divisió alemanya. Segons ha pogut confirmar aquest diari, Paik ja hauria passat la revisió mèdica. Fitxat l'estiu del 2017 provinent del FC Barcelona, els gironins el van cedir al Peralada, equip que en aquell moment era el seu filial, perquè agafés rodatge a Segona B. A més de la seva sortida en les properes hores també podria arribar aviat la del Choco Lozano. El davanter d'Hondures podria fer les maletes rumb a Cadis. A hores d'ara, l'operació està congelada per problemes d'entesa entre els dos clubs. En aquesta operació el Girona hi voldria incloure l'arribada del lateral esquerre Brian Olivan, ara al club andalús.



Andzouana rescindeix



Un altre jugador que no continuarà vestint la samarreta del Girona, tot i que ho va fer només en dues ocasons a Copa del Rei, és Yhoan Andzouana. El seu futur pot ser a la Segona Divisió belga, després d'haver jugat amb el Peralada a Segona B.



el futur de bounou



Resolta la continuïtat de Stuani, encara queda pendent veure què passa amb Bounou. Fa dies el Girona i el Llevant negociaven un intercanvi de porters, amb el marroquí marxant a València i Oier agafant el camí contrari. Unes negociacions que semblaven encarrilades però que es van congelar i que ara, a quatre dies de tancar-se el mercat, es poden reprendre.