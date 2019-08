Jonatan Soriano arribarà per completar la davantera gironina

Després de la renovació de Stuani, els gironins ja poden dir que tenen dos davanters centres per la present temporada, l'altre peça és la del nou fitxatge provinent del Sevilla Marc Gual. Però sembla que des de Montilivi s'apostarà per tenir un tercer jugador que pugui jugar en aquesta parcel·la de camp i competir-li els minuts a ambdós. El nom que té Quique Cárcel sobre la taula per substituir el Choco Lozano,que ahir ja no es va entrenar i que tancarà la seva sortida al Cadis en qüestió d'hores, és el de Jonatan Soriano. El futbolista de trenta-tres anys va rescindir ahir contracte amb l'Al-Hilal de l'Àrabia Saudita i ja està negociant amb els blanc-i-vermells el seu futur contracte que podria tancar-se durant aquest cap de setmana.

Format al planter de l'Espanyol Soriano mai va consolidar al primer equip blanc-i-blau. Després d'un seguit de cessions a l'Almeria, Poli Ejido i Albacete va fitxar pel Barça. La seva carrera va continuar al Red Bull Salzburg, on va ser tres cops màxim golejador austríac, després va sinar pel Beijing Guoan xinès. El desembre de l'any passat va incorporar-se a l'Al-Hilal.



Soni, a l'Espanyol B

Soriano arriba, i el que surt és Kevin Soni. El francocamerunès va ser ahir a la Ciutat Esportiva Dani Jarque per tancar la seva incorporació, cedit, amb el filial de l'Espanyol. Caldrà veure si el conjunt blanc-i-blau es reserva una opció de compra per signar permanentment el jove davanter de 21 anys.