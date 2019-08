Jonatan Soriano completa l'atac

El Girona ha confirmat aquesta tarda el fitxatge del davanter barceloní Jonatan Soriano. Desvinculat ahir mateix de l'Al-Hilal, el del Pont de Vilomara, que el mes vinent farà 34 anys, s'ha compromès amb el conjunt gironí per una temporada amb opció a una altra. Amb Soriano, i a l'espera de la sortida del Choco Lozano al Cadis, que es farà oficial demà passat, el Girona tanca una davantera amb Stuani, Gual i l'exespanyolista. Format al planter de l'Espanyol, Soriano ha passat també per l'Almeria, Albacete i Poli Ejido abans d'explotar com a golejador al Barça B i signar els seus millors números al Red Bull Salzburg. Els últims anys els ha passat a la Xina al Beijing Guoan i Aràbia Saudita amb l'Al Hilal.