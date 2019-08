Juan Carlos Unzué: «Per molt talent que tinguem, no pujarem sense córrer»

"Hem de canviar la dinàmica com més aviat millor, i el més aviat és ara. Estic tranquil per com he vist l'equip durant la setmana. Si no ens activem després d'una derrota, quan ho farem?", s'ha preguntat Juan Carlos Unzué, el tècnic del Girona, en la prèvia del partit d'aquest diumenge a Montilivi contra el Màlaga.

Els blanc-i-vermells necessiten començar a sumar victòries, després d'encadenar dues jornades sense guanyar. "Per molt talent que tinguem, no pujarem sense córrer. Per dominar, no només cal talent, també necessites capacitat de control, atacar junts... Tenim marge de millora: el talent m'encanta i intentaré posar els que crec que són millors cada setmana, però hi ha més coses", ha finalitzat.