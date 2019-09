El Girona ha despertat aquesta tarda la fera que porta dins. Montilivi torna a celebrar victòries i es deixen erere les decepcions dels dos primers partits de Lliga. Aconseguint els tres primers punts contra el Màlaga (1-0), els homes de Juan Carlos Unzué comencen a escriure amb bona lletra el camí pel retorn a Primera. La plantilla i és, només aprofitar el talent per mantenir els resultats. Després d'anunciar la seva renovació amb els blanc-i-vermells, Stuani s'ha vestit d'heroi per marcar en el seu primer partit d'aquesta temporada i regalar el primer triomf. Si avui havia de quedar clara alguna cosa, és que amb Stuani el Girona hi guanya.

Només conèixer l'onze inicial, el Màlaga ja podia tremolar. I és que Unzué ha anat amb tot. Arran de la baixa d'Ignasi Miquel per lesió, el tècnic ha apostat pel 4-3-3 liderat pel seu home de referència: Cristhian Stuani. L'uruguaià s'ha estrenat a la Lliga aquest curs, després de recuperar-se d'unes molèsties al pubis i decidir que el seu futur està a Montilivi. A banda del killer, també ha debutat Àlex Gallar que juntament amb Marc Gual reforçaven l'atac. Amb un peu i mig al Sevilla, Bounou no s'ha assegut a la banqueta.

Als primers minuts, no hi ha hagut ocasions clares per ningú. Els de Víctor Sánchez no suposaven cap perill per als gironins, que han anat carregant a poc a poc les piles per dominar la situació cedint fins i tot alguna pilota al rival. Al minut 16, Marc Gual ha protagonitzat una gran jugada per l'esquerra que ha acabat amb una centrada a l'àrea per Gumbau. El de Campllong ha desaprofitat l'ocasió rematant la pilota fora del segon pal. El Girona ha perdonat, continuant apropant-se a l'àrea sense efectivitat. Fins que al 29 ha aparegut Stuani. Qui havia de ser sinó. L'uruguaià ha enviat la pilota al fons de la xarxa amb molta classe, després de rebre una magnífica passada en profunditat de Borja García. Montilivi ha entrat en èxtasi quan l'àrbitre finalment ha donat per vàlid el gol, revisat pel VAR.

A la represa, el Girona ha sabut frenar al rival per mantenir l'empat. Els andalusos han posat una marxa més per plantar cara als d'Unzué. Juan Carlos ha hagut d'intervenir al 58 per aturar un cacau de Renato des de la frontal. Ha estat aleshores quan Unzué ha recorregut als canvis, fent debutar Jozabed en substitució de Gumbau. Més tard, ho faria Jairo per Gallar. El Màlaga ha continuat insitint per esgarrapar l'empat amb un xut de Juanpi que ha sortit fregant la porteria de Juan Carlos. Adrián també ho ha provta des de la frontal. Però, ni la forta pluja ha frenat als gironins que s'han aferrat a l'avantatge al marcador per sumar els primers tres punts de la temporada, que Stuani podria haver ampliat amb un cop de cap en l'afegit aturat per Munir.

Girona: Juan Carlos, Aday, Juanpe, Alcalá, Maffeo, Borja García (Diamanka, min. 83), Gumbau (Jozabed, min. 63), Granell, Àlex Gallar (Jairo, min. 72), Stuani i Marc Gual.

Màlaga: Munir, Juankar, Mikel, Diego Glez, Cifuentes (Keko, min. 88), Juanpi, Boulhourd (Pacheco, min. 67), Keidi Bare, Renato (Ramón, min. 67), Adrián i Hugo.

Gols: 1-0, Stuani (min. 29).

Àrbitre: Pulido Santana (comitè canari). Ha amonestat Aday, Maffeo, Juanpe (Girona); Juankar, Adrián, Keko (Màlaga).

Estadi: 8.765 espectadors a Montilivi.