Jonathan Soriano Un golejador contrastat pel Girona

A mitja tarda d'ahir, el Girona va anunciar oficialment l'arribada de Jonatan Soriano, que tanca un atac de luxe, considerant que l'equip competirà a la Segona Divisió. El davanter, que farà 34 anys, ocuparà el lloc que deixa el Choco Lozano, que signarà pel Cadis demà. Soriano ha firmat per una temporada, amb opció a una més, subjecta a una sèrie de variables que cap de les dues parts ha fet públiques, tot i que una de les condicions podria ser que en el segon curs el Girona jugui a la màxima categoria, participi en un nombre concret de partits o marqui una xifra determinada de gols.

Soriano, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal, ha marcat prop de 250 gols (a la Lliga) al llarg de la seva contrastada trajectòria. El futbolista bagenc va formar-se a l'Espanyol, en què, a part de debutar amb el primer equip, va cedir-lo a l'Almeria, el Poli Ejido i l'Albacete. El 2009, va aterrar al Barça, sent el màxim golejador de Segona Divisió amb 32 gols. On més va brillar, però, va ser al Red Bull Salzburg, en què va estar sis temporades i va marcar 120 gols. En la seva estrena, va ser capaç d'aixecar la Lliga i la Copa.

En els darrers anys, i seduït per les fortes propostes econòmiques, Soriano ha jugat a la Xina, amb el Beijing Guoan, i a l'Arabia Saudita. Fins ara, que aterra a Montilivi disposat a ser un home important o, si més no, un complement espectacular. Perquè Unzué no es podrà queixar, la plantilla fa patxoca. De fet, i encara que sembli mentida, no té res a envejar a la del curs passat a l'elit.