El Màlaga, un rival ple de maldecaps per quadrar el límit salarial

El Màlaga està vivint un estiu caòtic, després d'apostar-ho tot en el retorn a la Primera Divisió un any després del seu descens i no aconseguir-ho. Els maldecaps econòmics dels andalusos per quadrar el límit salarial són terribles. Ara com ara, hi ha quatre futbolistes que no compten amb el vistiplau de la Lliga per poder ser inscrits: els fitxatges José Rodríguez i Shinji Okazaki, cridats a marcar les diferències, i Iván Rodríguez i Àlex Mula, perjudicats pel fet d'intentar canviar el dorsal del filial per un del primer equip, perquè a ulls del campionat té el mateix significat que una cara nova. Malgrat tot, la plantilla dirigida per Víctor Sánchez del Amo ha sumat un triomf i un empat en l'inici del campionat.

El comiat de N'Diaye, que tampoc estava inscrit federativament, a l'Aràbia Saudita obriria la porta a la fugida que es produirà en els pròxims dies per poder donar cabuda als quatre futbolistes esmentats i a alguna arribada d'última hora que també hauria d'esperar les sortides per poder ser acceptat. Un dels afectats és l'exjugador del Girona Keko Gontán, que forma part de la llista de 19 convocats que ha viatjat cap a Montilivi. També es veu implicat Juanpi Añor, el salari del qual -segons els mitjans andalusos- supera el milió i mig d'euros. Aquesta setmana ja ha rescindit Cenk Gönen, sense que el Màlaga fes tan sols un simple comunicat. I Rolón, Mikel Villanueva, Adnane Tighadouini o Hicham esperen un nou destí. «Acceptem les dificultats que comporta la gestió. Esperem tenir la plantilla més competitiva possible, tot i que no ho sabrem fins dilluns a la nit. Sabíem que l'estiu seria llarg, però ens mantenim aïllats dels problemes», reconeixia ahir Víctor Sánchez.



Adrián González, la figura

A Santander, en l'estrena a la Lliga, Adrián González -fill de Míchel- va donar els tres punts amb un gol al minut 85. I en la jornada 2, contra el Las Palmas, va salvar-ne un en la recta final gràcies a un penal. Com els descriu Unzué? «Víctor ha canviat la seva fisonomia, ara els agrada tenir la pilota i vol ser el dominador del partit. És un conjunt amb moltes variants i que no ens regalarà res», va analitzar el navarrès.