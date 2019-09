miguel ángel cifuentes «Tornar a Girona sempre serà especial, en tinc molts records»

Montilivi estima Miguel Ángel Cifuentes i Miguel Ángel Cifuentes estima Montilivi. Dos cursos al Girona, entre ells el de l'històric ascens a la Primera Divisió, fan possible que el vincle sigui per sempre més. «Vam poder aconseguir el primer ascens del Girona a l'elit. Tots els records que en tinc són molt bons, és un club molt especial per a mi», admet l'inquilí de la banda dreta de la Rosaleda, amb qui va disputar els 90 minuts en l'empat contra Las Palmas. «El Girona ha mantingut un bloc bastant gran de jugadors, continuo tenint molts companys i amics d'aquestes etapes. I també del club i els treballadors, que són molt importants. Tinc ganes de veure'ls i abraçar-los». Cifuentes, després de marxar l'estiu del 2015, va ser rebut amb una forta ovació en l'única vegada que ha trepitjat la gespa de Montilivi com a rival: al minut 66 d'un Girona-Elx que va acabar amb derrota blanc-i-vermella (0-1).