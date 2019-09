«Si no ens activem després d'una derrota, quan ho farem?»

Guanyador per naturalesa, Juan Carlos Unzué ha començat la Lliga amb les inquietuds pròpies de no veure amb resultats l'evolució d'un equip que s'ha reforçat de manera espectacular però que només suma un punt i que, segons el navarrès, «té marge de millora». «Per molt talent que tinguem, no pujarem sense córrer. Per dominar, no només cal talent, també es necessita controlar, atacar junts... Tenim marge de millora: el talent m'encanta i intentaré posar els millors cada setmana, però hi ha més coses», explicava amb tranquil·litat ahir, en una roda de premsa distesa en què no va ensenyar cap símptoma de debilitat. Tot el contrari. «Tal com entenc el futbol, l'entrenador és un facilitador del joc, el futbolista ha de ser capaç d'entendre què passarà gràcies a les meves idees. He estat molts anys al Barça i, tot i que l'objectiu era guanyar-ho tot, molts cops no ho aconseguíem. I era impossible disposar de més talent. Insisteixo que no en farem prou amb talent. Haurem de ser equilibrats, tenir actitud, estar ben posicionats sense pilota...».



evolució positiva



L'equip segueix el seu camí

El Girona continua fent el camí que li toca, esperant que el pas del temps el situï en les posicions on tothom espera que estigui. «Sento que l'equip està evolucionant com vull que ho faci, hem de tenir en compte les circumstàncies en aquest moment del curs», resumia, reconeixent que l'únic pecat és no haver tingut un millor botí. «La llàstima és no haver gaudit d'una efectivitat més gran, perquè crec que hem merescut tenir més punts a la taula classificatòria. Però tampoc ens enganyarem, fer mèrits serveix de poc si no guanyes».



canvi de sistema



Retorn a la línia de 4

Malgrat no confirmar-ho, Juan Carlos Unzué podria tornar avui a la línia de quatre defenses. La lesió d'Ignasi Miquel al quàdriceps esquerre, que el tindrà fora vuit setmanes «no altera el que ja tenia pensat fer». «Tenim recanvis suficients i no dir com jugarem és un avantatge; el més lògic és mantenir la incertesa si pots utilitzar més d'un sistema. El mateix Màlaga va començar la Lliga amb defensa de 5 i a mig partit, amb dues lesions, va canviar el dibuix. El segon dia va passar al 4-3-3. I resulta que tenen quatre punts i no han perdut». El tècnic blanc-i-vermell confia que els tres punts es quedin a l'estadi de Montilivi. «Hem de canviar la dinàmica com més aviat millor, i el més aviat és ara. Estic tranquil per com he vist l'equip durant la setmana. Si no ens activem després d'una derrota, quan ho farem?», es preguntava, i afegia: «Volem que Montilivi sigui un fortí, a casa ens hem de sentir forts i transmetre coses positives. Em va agradar molt l'assistència i l'actitud en l'estrena a la Lliga i avui hem de donar motius en forma de resultats. Al final, si comences a perdre, t'entren els dubtes. Si ens passa a nosaltres, que som professionals, com no li passarà a l'afició?»



ATENTS AL MERCAT



Espera l'arribada d'un altre lateral esquerre

El fitxatge, confirmat ahir mateix, de Jonatan Soriano no serà el darrer que faci el Girona, perquè Unzué va insistir en l'arribada d'una peça a la banda esquerra. «Encara ens queden unes hores per prendre decisions, i segueixo mantenint que ens falta un jugador allà perquè Johan Mojica i Aday Benítez s'han passat molt temps sense competir». Sobre l'ampliació de contracte de Cristhian Stuani, que entrarà a la llista de convocats pel partit d'avui contra el Màlaga però no jugarà els 90 minuts, fins al 2023, no va amagar la seva felicitat. «Estic encantat. Segurament, aquesta és una de les decisions més importants de la seva vida i que hagi entès que vol continuar amb nosaltres, ens demostra moltes coses», va finalitzar.