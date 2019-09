Montilivi va superar l'entrada de l'estrena contra l'Sporting, amb 8.765 espectadors a la graderia. L'aiguat caigut ben entrada la segona meitat no va restar l'estat d'ànim de l'afició blanc-i-vermella, que va aguantar com va poder, refugiant-se en els llocs més inhòspits. Com a preferent, en la zona reservada als mitjans de comunicació, que, com que no es va omplir, va servir perquè alguns dels seguidors del Girona estiguessin coberts.