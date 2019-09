Bounou se'n va al Sevilla i Brian Oliván arribarà avui

La primera victòria del Girona aquesta temporada a la Lliga deixa respirar una mica la parròquia gironina. El triomf sobre el Màlaga va arribar ja sense Yassine Bounou a la convocatòria. El porter se'n va al Sevilla (aquesta matinada l'esperaven a l'aeroport de la capital andalusa) en una operació que es farà oficial avui. Bounou, que hauria viscut la quarta temporada a Montilivi, anirà cedit un any al Pizjuán, amb una opció de compra. Bounou haurà jugat vuitanta-sis partits amb el Girona, amb l'anhelat ascens a Primera, després d'arribar la temporada 2016-17 provinent del Saragossa, on estava cedit per l'Atlètic de Madrid. Amb la seva baixa, el Girona haurà de buscar-li un substitut abans d'aquesta mitjanit, quan es tancarà el mercat de fitxatges d'estiu. Aquest nou jugador acompanyarà Juan Carlos i Súarez en la posició sota els pals.

Qui serà jugador blanc-i-vermell durant les properes hores serà el català Brian Oliván. El lateral esquerre arribarà a Girona provinent del Cadis en qualitat de cedit. Tot i això el Girona es reservaria una opció de compra a final de temporada. De fet, segons fonts consultades, Oliván hauria viatjat a Barcelona durant el dia d'ahir per arribar a Girona aquest matí i passar la revisió mèdica pertinent per formar part de l'entitat de Montilivi.

Oliván, que té vint-i-cinc anys, no va anar convocat ahir en el partit que enfrontava el quadre gadità contra l'Extremadura al Ramón de Carranza. Es va unir a l'equip andalús la temporada 2016-17, on s'ha vestit de curt un total de seixanta-dues vegades. Sortit de la pedrera del Barça, Oliván també ha vestit les samarretes del Valladolid B, amb qui va debutar amb el primer equip a Segona Divisió, i el Granada B. A escala internacional també ha passat per les files de l'Sporting de Braga B de Portugal i del CSKA Sofia de Bulgària. Mentretant ahir a Cadis el Choco Lozano ja era al Carranza veient el partit contra l'Extremadura (2-1) i avui també s'anunciarà la seva incorporació allà.