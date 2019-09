El Girona confirma que cedeix el Choco Lozano al Cadis

El Girona ha confirmat aquest matí que el davanter Choco Lozano jugarà aquesta temporada com a cedit amb el Cadis. El club ha arribat a un acord amb el conjunt andalús per deixar-los l'hondureny, que ahir ja era al Ramon de Carranza veient la victòria del seu nou equip contra l'Extremadura. Lozano va ser fitxat en el mercat d'hivern de la temporada 2017-2018, provinent del FC Barcelona on havia militat amb el filial, per 1'7 milions. L' hondureny, el primer futbolista d'aquesta nacionalitat que ha format part del Girona, ha jugat 40 partits amb la samarreta blanc-i-vermella, 6 dels quals de Copa del Rei.

Aquest és el primer moviment d'un dia que pinta frenètic a Montilivi i als despatxos de la majoria de clubs de LaLliga. El mercat tanca aquesta mitjanit i en les properes hores s'ha de desencallar l'arribada a Girona del lateral esquerre Brian Oliván, precisament del Cadis, i d'un porter que rellevi Bounou, cedit al Sevilla, i que ja és a la capital andalusa des d'aquesta matinada. En aquest sentit RAC-1 ha avançat que Asier Riesgo (Eibar) seria l'escollit per competir amb Juan Carlos i Suárez per un lloc sota els pals. El porter té 35 anys i arribaria lliure després d'acabar la seva vinculació amb el conjunt basc.

Aquest estiu ha estat a punt de fitxar per Manchester City i també havia sonat per l'Osasuna. Al llarg de la seva carrera ha jugat amb la Reial Societat, l'Osasuna, el Recreativo i l'Eibar, amb un total de185 partits a Primera, 71 a Segona i 19 de Copa del Rei.