Riesgo és l'escollit per suplir Bounou

L'adéu precipitat de Yassine Bounou, que ahir de matinada va arribar a Sevilla, ha fet moure peça ràpid el Girona. L'escollit ha estat el veterà basc Asier Riesgo, de 35 anys, que aterra a Montilivi lliure després d'acabar contracte amb l'Eibar i signa per una temporada. El porter de Deba havia estat vinculat al Manchester City aquest estiu on hi havia d'arribar per fer de tercer porter. Finalment però, les portes de l'Etihad se li van tancar per un tema de límit de llicències d'estrangers i Riesgo ha trobat destí al Girona. El curs passat va jugar 14 partits a Primera amb l'Eibar.

Format a la Reial Societat, Riesgo encetarà a Montilivi la seva vintena temporada com a professional i lluitarà pel lloc de titular amb Juan Carlos Martín. El basc acumula 185 partits a Primera repartits entre Reial Societat, Recreativo, Osasuna i Eibar i 128 a Segona A.

Aquesta tarda s'espera que es faci oficial l'arribada de Brian Oliván procedent del Cadis mentre que el club manté la porta oberta a la incorporació d'un altre migcampista, de perfil clarament defensiu.