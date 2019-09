«No puc demanar més. Estic molt content per la feina feta per tot l'equip, hem aconseguit una victòria molt important», explica Cristhian Stuani, que va arribar a Montilivi sent gairebé anònim i el dia que marxi -si tot va bé, d'aquí a molts anys- ho farà convertit en una llegenda blanc-i-vermella. «S'havia de guanyar sí o sí, el Màlaga és un rival directe. Poder marcar també m'alegra, però hem de seguir creixent i millorant. Si ho fem sumant de tres en tres, molt millor». Gairebé, va ser arribar i moldre. Com l'any passat, el seu primer gol va arribar a la jornada 3, en aquella nit a Vila-real. Després d'un estiu intens, en què ha rebutjat propostes per sortir cobrant més diners dels que cobrarà a Montilivi, dijous va confirmar el seu vincle fins al 2023. Divendres, 200 persones apareixien a l'estadi per agrair-li el seu gest, per demostrar-li aquella estima que ha convertit Stuani en un gironí més.

Per descomptat, el projecte també ha tingut un pes important. Començar amb un 1 de 6 va provocar neguits, però l'aposta del club és clar: es vol tornar a Primera. La primera victòria és una alenada d'aire fresc. «Hem d'assumir que som un dels candidats a pujar i hem de sortir a guanyar totes les jornades. Contra el Màlaga era fonamental fer-ho, de veritat», repetia Stuani, content amb el joc desplegat pel seu equip. «A la primera part hem estat molt bé i a la segona hem tingut la capacitat d'aguantar el marcador. Hem sigut ambiciosos, hem tingut ganes, hem volgut guanyar: aquest és el camí». El seu gol va ser revisat pel VAR. Com a mínim, no va passar com a Albacete, en què la polèmica encara porta cua. «Sempre hi ha una mica d'incertesa, perquè es triga massa prenent la decisió. Entenc que l'intent d'encertar sempre hi és, però ens van quedar alguns dubtes la setmana passada». És possible que el Girona tingui millor plantilla a Segona que a Primera? «Es veurà amb el pas dels partits, si la gent ho pensa, és positiu. El que puc dir és que som un gran equip i que tothom serà important si volem aconseguir l'objectiu final», admet Stuani, que no es cansa de celebrar gols vestit de blanc-i-vermell. Després dels 40 marcats a Primera (21 el primer curs i 19 el segon), el de la Copa del Rei al Wanda i el de la Supercopa de Catalunya, s'afegeix el d'ahir.