Unzué «El Girona té capacitats»

Amb la primera victòria, el Girona s'ha tret un bon pes de sobre. També Montilivi, que feia temps que no tornava a casa amb una alegria. El gran talent que acumula la plantilla de Juan Carlos Unzué per fi dona resultats i tot això després de recuperar Cristhian Stuani. L'uruguaià va retornar l'esperança a l'afició donant-los els primers tres punts de la temporada en la seva estrena a la Lliga.

Els blanc-i-vermells ja tenen el gol assegurat, tot i que encara els falta polir un parell de cosetes. El tècnic és més conscient que ningú del marge de millora que té el seu equip i així ho va explicar ahir a la roda de premsa, després de confessar ser «un privilegiat» amb els jugadors que ha de guiar fins a recuperar la màxima categoria.



Primer triomf

«Independentment del projecte o l'objectiu que tinguem marcat, la primera victòria sempre és important. Veníem engarrotats pels dos primers partits i ha estat un duel amb dues parts ben diferents. A la primera, hem estat capaços d'esperar i desplegar-nos des del mig amb progressió del nostre joc. Hem estat efectius tenint la pilota. Sense tenir gaires ocasions, hem portat el partit per on volíem. En canvi, a la segona ha estat el contrari en l'àmbit defensiu. Com que no teníem la pilota, hem retrocedit. Estic content perquè hem evitat que el rival ens generi ocasions. Juan Carlos ha aturat un bon xut. Defensant els onze homes, també podem treure endavant els partits».



Marge de millora

«Tinc confiança perquè sento que tenim marge de millora. No en tinc cap dubte. Sobretot, amb la pilota. Hi ha fases del joc que hem de treballar i millorar, els jugadors tenen les capacitats per fer-ho. Hem de rendir millor i fer el tipus de partits que ens convé no només els primers 45 minuts, sinó els 90. La primera victòria és un alliberament i cal afegir-hi que no queden molts dels jugadors de Primera. Amb el suport de l'afició, fins i tot amb la pluja, els jugadors s'han esforçat».



Debut de Gallar i Jozabed

«L'Àlex (Gallar) és un jugador molt complet. Té gol i ens donarà profunditat. És una amenaça constant al rival. No li falta actitud i espero que a cap jugador tampoc li falti. Quan no tinguin la pilota, cal creure en una idea col·lectiva. Atacarem 11 i defensarem 11. Per la seva part, conec Jozabed del Vigo i ens donarà la capacitat de tenir la pilota amb millors condicions».



Últimes hores de mercat

«Hem aportat versalitat amb els fixtatges. Hem de guanyar des de dins i des de fora, no podem deixar tota la responsabilitat a Stuani. Volem incorporar un lateral esquerre i un tercer porter amb garanties. La situació de Bounou és difícil d'aturar. Si et vol el Sevilla, és complicat que decideixi quedar-se aquí».