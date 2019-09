víctor sánchez «Hem patit contra un equip de nivell, candidat a l'ascens»

Després de la derrota del Màlaga a Montilivi (1-0), el tècnic Víctor Sánchez del Amo va valorar positivament la reacció del seu equip a la segona part encara que «els partits tenen 90 minuts i s'han de jugar sencers». «Sabíem que seria difícil perquè al davant teníem un equip de nivell com ho és el Girona, que lluitarà per l'ascens. No obstant això, tampoc és que els d'Unzué hagin tingut gaires ocasions ni domini. A la primera part hem estat espessos, cohibits pel talent del conjunt local que ens feia respecte. Ho hem pogut corregir a la segona i crec que al final mereixíem més. Hem mantingut el Girona tancat al seu camp, però no hem sabut finalitzar les jugades».

En aquest sentit, l'entrenador andalús va recordar que «no tenim referència a dalt». «Això no és una excusa i hem d'adaptar-nos a les circumstàncies, per moltes adversitats que tinguem. La plantilla té predisposició i treballem cada setmana per trobar solucions». A punt per tancar el mercat de fitxatges, Víctor va comentar que «independentment del que passi, no serveix de res ser pessimistes. Tenim il·lusió per defensar l'escut i esperem comptar amb més efectius per arribar a l'hivern amb garanties».