Àbitre. El basc Sagués Oscoz, contra el Rayo

El Girona ja coneix l'àrbitre encarregat de xiular el partit de diumenge (16.00) contra el Rayo Vallecano a l'estadi de Montilivi. El col·legiat designat per la Federació és Sagués Oscoz. L'àrbitre basc, de 38 anys, ha dirigit 11 partits al Girona amb un balanç de tres victòries blanc-i-vermelles, set empats i una sola derrota. Sagués Oscoz no dirigia el Girona des de la temporada 2016-17, el de l'ascens a Primera Divisió, en la desfeta al Ciutat de València del Llevant per 2-1.