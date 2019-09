El «bonic» repte de Riesgo i el «convenciment» d'Oliván

El Girona ha presentat aquest migdia els seus dos últims fitxatges. Brian Oliván i Asier Riesgo. El porter basc ha reconegut que ha passat un estiu "complicat" arran que es trenqués el seu fitxatge pel Manchester City. Per això, quan va rebre la proposta del Girona, no s'ho va pensar gens. "Em van trucar dos dies abans de tancar-se el mercat i l'endemà ja era aquí. És un repte molt bonic tant personal com professional", ha dit.

De la seva banda, Brian Oliván, que no podrà enfrontar-se al Cadis d'aquí un parell de setmanes per culpa de la clàusula de la por ha assegurat que pot actuar indiferentment tant de lateral com de carriler per l'esquerra. Després d'uns quants intents de Quique Cárcel de fitxar-lo finalment és a Montilivi. "L'important és que sóc on vull ser", ha dit Oliván que arriba cedit pel Cadis.