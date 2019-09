Bounou «Necessitava un repte com aquest»

Yassine Bounou jugarà al Sevilla aquesta temporada cedit pel Girona. Ahir va ser presentat, assegurant que arriba al Pizjuán amb «molta il·lusió i confiança», així com també amb l'objectiu de «seguir creixent i donar la meva millor versió per ajudar l'equip a arribar al més lluny possible». Parlava d'un «pas important» en la seva carrera i va dir que «necessitava un repte com aquest» perquè «vaig sortir d'un club marroquí on hi havia molta pressió i al Girona no passava el mateix. M'hi volia retrobar».