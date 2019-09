Fins a setze cares noves per revolucionar una plantilla que aspira a tot

Ni pujar a Primera i tot el que això comporta es va traduir quan tocava en la revolució que ha suposat el retorn a Segona pel Girona. A Montilivi s'ha aprofitat al màxim el mercat. La transformació de la plantilla s'ha produït de tal manera que hi ha hagut més fitxatges que no pas futbolistes que han decidit quedar-se. Ja sol passar quan es canvia de categoria, encara que el desig de mantenir el bloc ha acabat sent, més aviat, una desfilada de cares noves que fan que l'equip actual sigui força diferent al de fa pocs mesos. No es recorda un estiu tan prolífic, sobretot si es compara amb aquests últims, sobretot des que la relació amb el Manchester City és tan propera.

Era d'esperar que el descens comportaria canvis. I no pas pocs. Així ha sigut. Aquest cop, a diferència de temporades anteriors, s'ha fet caixa amb algunes vendes i s'ha nodrit la plantilla amb moltes cessions que tenen una opció de compra en cas de tornar a Primera. El preludi arribava fins i tot abans de l'estiu, quan es feia fora Eusebio Sacristán i el seu seguici i es rellevava el tècnic per Juan Carlos Unzué. A partir de llavors, canvis i més canvis a la plantilla. Hi ha hagut certa continuïtat, tot i que potser no pas tanta com al club li hauria agradat. S'han quedat deu jugadors de l'any passat: Alcalá, Juanpe, Borja García, Granell, Aday, Mojica, Suárez, Valery, Stuani i Ramalho. El cas d'aquest últim ha sigut curiós. No se'l va arribar a renovar i, en un primer moment, va desvincular-se amb carta de comiat inclosa. En no trobar equip i mentre a Montilivi encara es buscava un central, els dos camins s'han retrobat. La continuïtat més celebrada ha sigut, sense cap mena de dubte, la d'un Cristhian Stuani que ha renovat fins al 2023 i que diumenge feia el seu primer gol de la temporada.

De baixes n'hi ha hagut un munt. Han marxat cedits Lozano, Bounou i Bernardo. Tornaven als seus respectius equips després d'un any de préstec Aleix, Douglas i Patrick Roberts. S'han desvinculat Raúl García, Planas, Gorka Iraizoz i Doumbia. Mentre que s'ha fet caixa amb les vendes de Pere Pons, Pedro Porro, Marc Muniesa i Portu. En total, 14 futbolistes.

De novetats, amb relació a l'última temporada, també n'hi ha hagut moltes. Fins a 16. Han arribat dos porters, com són Juan Carlos i Asier Riesgo. La defensa s'ha reforçat amb les incorporacions de Pablo Maffeo (cedit per l'Stuttgart), Ignasi Miquel (cedit pel Getafe), Jordi Calavera (prestat per l'Eibar), Brian Oliván (cedit pel Cadis) i Santi Bueno (lliure en rescindir del Barça). De migcampistes no n'han arribat pas pocs. S'ha pescat Pape Diamanka sense rascar-se la butxaca, a part de pagar per Gerard Gumbau (Leganés) i Samu Sáiz (Leeds), de rebre la cessió de Jozabed (Celta) i de comptar amb Jairo (fitxat l'any passat però cedit al Cadis). A l'atac també hi ha cares noves com les d'Àlex Gallar (incorporat de l'Osca), Marc Gual (cedit pel Sevilla) i Jonatan Soriano (lliure). A tots ells se'ls suma Sebas Coris. El de Tossa, propietat del Girona, va jugar l'últim any al Nàstic i per a aquest curs se li ha fet fitxa tot i que encara ha de solucionar els seus problemes físics.

En total, la primera plantilla disposa de 24 fitxes fins que al gener es torni a obrir la propera finestra. El porter Suárez es manté amb dorsal del filial, el mateix que els passa als joves Pau Resta i Jofre Cherta, que han fet la pretemporada sota les ordres d'Unzué. De la seva banda, Valery Fernández es queda sense fitxa. La greu lesió que va patir a finals de juliol el tindrà fora de combat un bon grapat de mesos, per la qual cosa s'esperarà fins que no estigui recuperat per donar-lo d'alta.



Sequera del City

A diferència d'altres anys, aquest cop el Manchester City no ha «empaquetat» cap futbolista rumb a Montilivi. És la primera vegada des que existeix una relació tan propera entre tots dos clubs i que naixia l'estiu del 2015, just després de quedar-se a les portes de la Primera Divisió amb el doble sotrac, primer amb l'empat a mans del Lugo i després caient al play-off amb el Saragossa. Si el City ha tingut un cert protagonisme aquest estiu ha sigut perquè s'ha rascat la butxaca per fitxar Pedro Porro a canvi d'una quantitat que oscil·la entre els set i vuit milions d'euros. Una operació que ha acabat amb el futbolista extremeny cedit al Valladolid i les arques del club gironí més plenes. Ara, de jugadors cap ni un. Fa un any, la nòmina ascendia fins a tres: Aleix Garcia, Douglas Luiz i Patrick Roberts.