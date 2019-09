Jonatan Soriano: «Tinc ganes de tornar-me a sentir important»

D'il·lusió i de ganes d'ajudar amb gols el Girona, n'hi sobren a Jonatan Soriano. A punt de fer 34 anys, el davanter bagenc va deixar ben clar ahir durant la seva presentació com a nou jugador del Girona que després de molts anys a l'estranger tenia ganes de «tornar a sentir la competitivitat de la Lliga i de sentir-se important». És a dir, el davanter arriba amb fam de posar el seu granet de sorra a un projecte d'allò més engrescador. Ho fa a més a més amb un grau d'humilitat i maduresa que li permeten saber quin serà el seu rol a l'equip. Stuani és intocable però l'uruguaià es perdrà uns quants partits per convocatòries internacionals, al marge de possibles lesions i sancions. En aquest sentit, a Soriano no l'espanta la competència amb l'uruguaià. «El millor que pot tenir un equip és la competència. He vingut a ajudar i a competir. Sé el meu rol», deia un Soriano que reconeixia que la darrera experiència a Aràbia amb l'Al-Hilal «no ha sortit tant bé com volia». El barceloní ha signat per una temporada amb opció a una altra.

Soriano ha aterrat a Montilivi després d'haver fet la pretemporada amb l'Al-Hilal però sense ritme de partits. Ell mateix reconeixia ahir que necessita «agafar ritme» després «d'uns dies complicats pel viatge». Pel que fa a la negociació, el bagenc va revelar que havia estat «molt fàcil» i que el més difícil va ser sortir del club saudita. En aquest sentit, Quique Cárcel va revelar que «l'any passat» ja va intentar fitxar-lo. Per al màxim responsable esportiu, Soriano i Stuani es poden compenetrar molt bé a l'atac blanc-i-vermell. «Els veig jugant junts. Tenim molta competència. També amb Gual. Sap quin rol ha de tenir i jo li demano que sigui el de protagonista», deia. Cárcel va destacar que Soriano hauria vingut igualment encara que Stuani se n'hagués anat del club. «Volíem tenir com a mínim tres davanters, a més a més de gent de banda amb gol com Gallar o Samu», deia un Cárcel que valorava el fet de tenir jugadors amb gol. «Hem apujat el nivell d'opcions per tenir més gol».

Internacional en totes les categories inferiors fins a la sub-21 i considerat la perla de l'Espanyol molts anys, mai va acabar de consolidar-se al primer equip blanc-i-blau que el va cedir tres cops a Almeria (05-06), Poli Ejido (06-07) i Albacete (08-09). És per això que Soriano coneix de primera mà com se les gasta la categoria. «He jugat a Segona A i sé què és», destacava el bagenc, que diumenge ja va veure des de la llotja de l'estadi el partit contra el Màlaga (1-0).



Stuani, a judici

D'altra banda, Cristhian Stuani està citat avui a València a declarar com a acusat en el cas del Llevant-Saragossa. Caldrà veure la decisió prèn el jutge,perquè si obliga els acusats a quedar-se a València durant la vista, Stuani no podrà incorporar-se amb la seva selecció per jugar els amistosos contra Costa Rica i els Estats Units.