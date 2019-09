Quique Cárcel: «El Girona ha apostat per donar-ho tot per aconseguir l'ascens»

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, s'agafa vacances després d'un estiu molt mogut, amb 16 cares noves a la plantilla. Amb el mercat d'estiu tancat, i abans de prendre's un descans, Cárcel ha valorat l'equip que ha acabat posant a mans de Juan Carlos Unzué per intentar recuperar la Primera divisió. Aquestes són les seves principals reflexions:

- "La propietat ha fet un gran esforç per tenir l'equip més competitiu possible. Ha sigut un estiu molt complicat, he passat mals moments, perquè he hagut de ser fred amb gent que m'havia donat molt"

- "Hem fet l'equip amb la idea que l'entrenador i jo volíem"

- "Vull veure fam i per això he intentat portar gent amb fam. La competència ha fet que tothom es miri el del costat"

- "En els partits el Fuenlabrada respira passió i ambició, si no som capaços d'arribar a aquest estat del Fuenlabrada, serà dificil assolir l'objectiu"

- "El partit contra l'Osca en va servir d'avís a tots. Hi ha molt marge de millora"

- "Tenim una plantilla llarga perquè la Segona té molts partits. Volem crear un ambient de no saber quins són els titulars i quins els suplents perquè el nivell és similar entre tots"

- "Ara mateix les millors plantilles de Segona són les del Fuenlabrada i el Cadis, amb 9 punts. Hi ha molt per fer"

- "El club ha apostat per donar-ho tot per aconseguir l'ascens"

- "Hem volgut dos o tres jugadors del City però no ha pogut ser, i no perquè ells no ho volguessin. Hi ha un tercer actor, el jugador"

- "Del límit salarial no puc parlar de xifres però encara tenim marge per fer moviments sabent que el nivell invertit fins ara es molt alt"