El jutge rebutja suspendre el judici pel presumpte tripijoc del Llevant-Saragossa

El jutge que jutja el presumpte tripijoc del partit entre el Llevant i el Saragossa, en la temporada 2010-2011, ha rebutjat les al·legacions de les defenses per tombar el procediment judicial i continuarà amb el judici, que es prolongarà fins al pròxim 30 de setembre a la sala Tirant de la Ciutat de la Justícia de València. Així ho ha traslladat a les parts aquest dimecres en l'inici de la segona sessió del judici.

Les defenses van sol·licitar en la jornada de qüestions prèvies d'ahir la suspensió del judici al·legant que no s'havien resolt recursos o no havien tingut accés a determinada informació inclosa en el sumari.

Respecte a la "nul·litat radical" que van plantejar els acusats al·legant que Javier Tebas, actual president de la Lliga de Futbol Professional, va utilitzar la informació que li va donar un client del seu despatx, la identitat del qual es desconeix, el jutge ha decidit resoldre l'assumpte en sentència. També resoldrà en sentència els dubtes que van traslladar alguns dels acusats respecte a la possible prescripció del delicte de falsedat que es jutja.

El jutge sí que ha acceptat la dispensa dels jugadors i exdirectius acusats per no assistir a les sessions del judici quan no sigui necessari. Molts dels acusats juguen actualment fora d'Espanya i, per evitar perjudicis, se'ls dispensarà d'assistir al judici en determinades sessions.

A més, el jutge ha acceptat l'informe estadístic que va presentar la Lliga en el qual, per primera vegada, s'apunta amb dades concretes al tripijoc en aquell partit, celebrat el 2011. L'Informe Tècnic d'Anàlisi de Dades de Joc del Llevant-Saragossa, elaborat per Business Intelligence & Analytics de la Lliga, recopila, analitza i compara les dades d'aquest duel amb els obtinguts per tots dos equips amb partits disputats des de 2006 «d'idèntica naturalesa».

En l'informe s'assegura que els locals van fer els seus pitjors números i els visitants, els millors. No obstant això, el jutjat ha rebutjat que es reconegui als autors d'aquest informe com a perits independents, perquè treballen per a la Lliga, segons van al·legar ahir les defenses.

La petició de la Fiscalia per als 41 imputats (el 42 és el club aragonès) ascendeix a penes de presó de 2 anys i inhabilitació de 6 per als jugadors i la inhabilitació especial per als directius per a l'exercici d'indústria o comerç, amb una multa de gairebé 2 milions d'euros (1,93 milions) a cadascun dels acusats.

Aquesta és la petició pel delicte de frau esportiu, mentre que la de falsedat en document mercantil, que recau sobre l'expresident, Agapito Iglesias, i els llavors consellers Javier Porquera i Francisco Checa, estableix una pena de presó de 2 anys i multa de 9 mesos amb quota diària de 50 euros. A més, també sol·licita per al Reial Saragossa com a institució una multa de 2 anys amb una quota diària de 1.000 euros.