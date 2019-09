Un partit sota sospita Les defenses volen la nul·litat del judici del Llevant-Saragossa

La setmana passada, Cristhian Stuani renovava amb el Girona fins al 30 de juny del 2023. El club aconseguia retenir el davanter, pretès per un munt d'equips gràcies a les xifres estratosfèriques que havia signat les dues últimes temporades a Montilivi. En la posterior roda de premsa que servia per escenificar aquest acord, el jugador rebia l'escalf de l'afició, que només dos dies després xalava de valent veient com ell mateix donava els tres punts al seu equip amb el primer gol del curs a títol personal. Suficient per derrotar el Màlaga (1-0), per apuntar-se la primera victòria d'aquesta temporada i per confirmar que Stuani continua en estat de gràcia. Ara bé, no tot són flors i violes. També hi ha moments de color gris entre tanta llum. Aquesta setmana s'havia de concentrar amb la seva selecció, que li impedia jugar el duel d'aquest diumenge contra el Rayo. Tanmateix, el charrúa era ahir a València. Ell i també un munt de futbolistes més. En total, 42 acusats (36 són jugadors, alguns d'ells en actiu). Tots ells van deixar-se caure per la Ciutat de la Justícia de la capital del Túria. Allà va donar el tret de sortida el primer gran judici del futbol espanyol, que intentarà treure l'entrellat del possible tripijoc en el partit entre Llevant i Saragossa de l'última jornada de la Lliga 10/11, un procediment que es va iniciar amb una denúncia a la Fiscalia Anticorrupció el 2014. Aquell vespre, al Ciutat de València, el Saragossa s'imposava (1-2) i se salvava en un matx en què Stuani va fer l'únic gol dels locals. Ahir, torn per a la primera jornada, destinada a les qüestions prèvies, que va comptar amb dues tongades, de matí i tarda. La sessió es va donar per acabada cap a les cinc.

En un principi, i mitjançant el seu advocat (el mateix que representa Ander Herrera i Wellington Silva), havia sol·licitat la no compareixença al judici exceptuant quan hagi de declarar. El motiu, la necessitat d'atendre els seus compromisos amb la selecció del seu país. Així ho va recordar durant el dia d'ahir el mateix advocat, que va demanar la nul·litat del procés per la vulneració del dret professional per part de Javier Tebas, actual president de La Lliga. Se seguia així el camí que iniciava la defensa del Saragossa, club acusat com a persona jurídica, que considera que, en la denúncia que ha servit per engegar tot aquest procediment, el mateix Tebas va trair el secret professional com a advocat. Va ser ell qui va revelar la informació que li havia proporcionat com a client un dels futbolistes del Saragossa, quan aquest va fer acte de presència al seu despatx.

De la seva banda, la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions particulars van refusar aquesta petició de nul·litat, que van anar repetint les defenses. Demana penes de dos anys de presió i fins a sis d'inhabilitació per als futbolistes implicats en aquell partit. Les mateixes penes a les quals s'exposen Javi Aguirre, exentrenador del conjunt aragonès, i Antonio Prieto, el que era director esportiu del club. També el llavors president Agapito Iglesias, juntament amb dos directius. Per a aquests tres últims, se sol·licitaran dos anys més de presó i nou mesos de multa a cinquanta euros diaris per falsedat documental, ja que, suposadament, haurien intentat camuflar amb nòmines els diners que s'haurien destinat a comprar els jugadors del Llevant.

Després d'escoltar totes les parts implicades, el titular del jutjat penal número 7 de València va citar-les de nou aquest matí, a partir de dos quarts de deu. Serà llavors quan decidirà si accepta la nul·litat de la causa que se li va presentar des de les defenses. Així mateix, avui se sabrà si el judici és declarat nul o continua endavant. Per tant, Stuani tornarà a personar-se aquest matí a l'espera de conèixer si pot viatjar a temps per unir-se a la concentració de l'Uruguai. La seva selecció juga aquest proper dissabte a Costa Rica, mentre que el dimecres vinent visitarà els Estats Units.